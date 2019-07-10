中評關注：王金平棉裡藏針　戳向何方？

王金平之友會的英文是king pin，是蜘蛛人和夜魔俠漫畫裡的金霸王。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月10日電（記者 黃文杰）退出中國國民黨2020初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平，各地成立王金平之友會，遍地開花，跑得比參加初選的五虎將更認真，有趣的是，“王金平之友會”背心用的英文名稱是King Pin，當然是“金平”諧音，但照字幕翻譯是王“針”，這根“針”，細小威力大。



2016年國民黨慘敗，交出政權，原本“立院”龍頭的王金平，也沒有機會連任，即使國民黨高居不分區排名第一，終究淪為陽春“立委”。



誰知道這位陽春“立委”，四年後，在藍營不斷捲起千堆雪，人沒有在初選名單之內，照樣把政治槓桿原理，發揮淋漓盡致。



阿基米德曾經說過一句話：“給我一個支點，我可以舉起整個地球。”最簡單的槓桿原理，主要包括了三個部份：施力、抗力以及支點。只要施力點距離支點夠遠，就可以得到足夠的抗力，撐起一個龐然大物。



王金平從民調初選辦法公布，不斷抨擊辦法不公，一路走來，始終如一。



首先沒有進入“會內賽”，接著選手鳴槍起跑之前，質疑可能會被綠營灌票，名義是好言相勸，實際是發揮干擾作用。



最厲害就是，選手場上比賽開始，電話民調進行七天，場外同樣熱鬧，老王不干寂寞，各地金平之友會，一場比一場盛大，每場動輒三、五十桌，每場都是四五百人。



這等於是把五百萬(新台幣)初選登記費省下來，拿來宣傳造勢，但是老王圖的是什麼？為了獨立參選連署鋪路？還是建立“通路”找買主？如果不是自有品牌，替人“代工”也可以。



平心而論，王金平當初盤算之一，就是初選辦法會有黨員投票比例，結果被國民黨吳敦義給“砍”了，既然不用花精力去“固本”，就把對象擴及中間選民。



“金平之友會”就是這樣模式，把以往“公道伯”廣結善緣的“老本”重新清點，當然實力雄厚，全台“金平之友會”如果加總起來，也是“王”黨。



“王”黨，連英文名稱，都取好了，就是King Pin，有趣的是，King Pin還是蜘蛛人和夜魔俠漫畫裡登場的超級反派，金霸王是漫威漫畫中最有勢力的黑道老大，和制裁者、夜魔俠、蜘蛛人多次交手過，也曾與美國隊長、X戰警為敵。



現在King Pin遍地開花，就等號角響起，屆時政治槓桿撐起來，到底是國民黨2020光榮重返執政？還是分裂的國民黨？拭目以待。