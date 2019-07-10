中評關注：蔡英文出訪重點在過境美國！

蔡英文此次出訪過境科羅拉多州的丹佛，是友台派參議員賈德納的選區。賈德納在民進黨初選期間來台，陪同蔡英文在台北市迪化街掃街 造勢，開了先例。（中評社 資料照） 中評社台北7月10日電（記者 黃筱筠）蔡英文7月11日至22日出訪加勒比海4個“邦交國”，過境美國紐約與丹佛規格大大提昇，甚至首度可在美國境內與隨團記者召開記者會。美國挺蔡力道之大，讓蔡此行已直接進入拼大選程度。



蔡英文此行訂名“自由民主永續之旅”，將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞等4國，往返都將在美國過境2晚。



此行“邦交國”訪問不是重點，重頭戲在過境美國，美方不只讓蔡過境停留4個晚上，甚至還加碼讓蔡在丹佛與隨團記者茶敘，這樣的過境規格已遠超過李登輝、陳水扁、馬英九。加上美方又選在蔡過境美前夕通過22億美元的軍售案，挺蔡力道強勁。



蔡英文此次美國過境點，紐約是美國商業中心，有眾多僑胞，除了代表的意義，爭取僑胞支持想必也是重頭戲。



另一過境地點丹佛是為科羅拉多州首府，為美參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（ Cory Gardner）的選區。外界也預料賈德納將親自接待，賈德納在蔡英文民進黨初選時，曾專程抵台與蔡合體在大稻埕掃街，蔡在丹佛與媒體茶敘時，賈德納會不會巧妙現身再為蔡加持？加上丹佛又有空軍基地，賈德納會不會使上力，讓蔡參觀空軍基地，這都是這次蔡過境美國的觀察焦點。



“總統府”發言人黃重諺也提及，為了配合台灣的新聞需求，蔡英文出訪期間每天都會安排時間接受堵訪回應時事。



目前台灣新聞焦點是國民黨初選，蔡英文藉著出訪開始再拼2020大選。