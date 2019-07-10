美國公開信作者史文：簽名人數超過150位

卡內基國際和平基金會高級研究員史文9日在出席於北京舉辦的第八屆世界和平論壇期間舉辦個人記者會，說明日前火遍媒體的聯名信一事。圖為他在會後與記者交流。 中評社北京7月10日電（中評社報道組）“我們簽名的人數，之前就達到了100位，現在還在不斷上漲，已經超過了150位。”“這樣大量的簽名在我看來已經證明我們之前一直重複的一點，即在美國有一個非常清楚的相關的共識，不管是政界還是商界人士都認為對華的敵對態度是錯誤的。”



卡內基國際和平基金會高級研究員史文9日在出席於北京舉辦的第八屆世界和平論壇期間舉辦個人記者會，說明日前火遍媒體的聯名信一事。



美國百名專家學者及政商界人士3日在美國媒體上發表了一封致總統特朗普及美國國會的聯名公開信。這封信以“中國不是敵人”為題，由美國麻省理工學院教授傅泰林、前美駐華大使芮效儉、卡內基國際和平基金會高級研究員史文、美國務院前代理助理國務卿董雲裳和哈佛大學榮譽退休教授傅高義執筆。聯名信主要表達了敵視中國對美國無益，這種做法或將孤立美國的內容。



“這封公開信最初的目的是希望召集各界有知識且有相關經驗的人士，對特朗普政府對華採取的敵對態度採取一個值得尊重的批評”，談及發表公開信的目的，史文在記者會上開門見山說。



他表示，在美國，有一些來自不同領域的非常重要的人士，他們反對美國政府對華的極端政策，同時在美國國會，也有一些人持類似態度。“實際上，根據民調結果顯示，美國的大眾也不持有這樣的態度。”



公開信發表後，一些人批評其目的是讓美國回歸之前的對華政策，對此，史文反駁說，這樣的聲音仿佛認為美國的政策選擇就只有當下特朗普政府的對華政策和之前的對華政策，這是錯誤的。



他指出，我們持續且深入的與中國的接觸，但並不一定要在上述兩種政策中做選擇，美國應該更好地發展與中國的關係。他強調，這封信也充分證明，現在的政策和過去的政策之間有一個理性區域，我們可以在這些領域中採取一些新方法，這可能會帶來更多的競爭，但我們也必須認識到，兩個國家還可以在很多方面開展合作。



距離公開信發表已有5天時間，史文透露，特朗普政府還沒聯繫他，“我不知道他有沒有聯繫其他參與簽名的同仁”。

