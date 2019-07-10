中評鏡頭：這碗福州扁食歷任台灣領導人都迷

二林李振輝扁食燕，就是福州的傳統小吃“扁肉燕”，白白外皮不是麵粉製成，而是用豬後腿肉打製成。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化7月10日電（記者 林谷隆）來到彰化二林小鎮，有一碗被譽為“總統扁食”的李振輝扁食燕，蔣經國、李登輝、陳水扁都在嘗過後當上台灣領導人。這一碗源自福州的小吃美食有什麼魅力與魔力，讓每一個有意登大位的台灣政壇人士，紛紛慕名而來。



李振輝扁食燕第三代老闆洪李鑫介紹，李振輝是他爺爺的名字，爺爺在1928年到福州拜師學藝，學成出師之後，才將這碗福州美食帶回台灣飄香，1935年就在彰化二林媽祖廟口設攤販賣，許多饕客聞香而來。



洪李鑫提到，前幾年他到福州交流時，刻意到三坊七巷吃食燕（當地稱為肉燕），發現跟他做的食燕口味雷同，證明他家的美食，絕對是正宗原味。



二林李振輝扁食燕，就是福州傳統小吃“扁肉燕”，外觀看起來跟台灣常見的扁食、餛飩有點類似，作法也像，可是用料不同。扁燕所用來包裹餡料的外皮並非純麵粉所製，而是精選豬後腿的瘦肉，搭配些許麵粉、鹽等，通過手工打制，薄如白紙，色澤潔白。



蔣經國擔任“行政院長”時，在時任“台灣省主席”謝東閔（彰化人）帶領下，來到二林品嚐這一碗扁食燕，讚不絕口。李登輝在台灣省主席任內也來吃，陳水扁2000年大選前也來過，蔣李扁三人都是吃過扁食後登上大位，讓李振輝的扁食燕，有了“總統扁食”的雅稱。



馬英九沒到店裡吃過，而是在二林農會吃外賣，蔡英文則是還沒來過。



爭取國民黨2020提名的前主席朱立倫9日中午造訪李振輝扁食，也讚不絕口，還說他吃過第一個感覺就是自己會“當總統”，因為來吃過的人，都有機會登大位，讓眾人會心一笑。