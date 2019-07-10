傅瑩：多邊主義是中國外交的價值取向

清華大學國際關係研究學院名譽院長傅瑩發言（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月10日電（中評社報道組）以“穩定國際秩序：共擔、共治、共享”為主題的第八屆世界和平論壇在北京舉行。9日下午，清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩出席以“多邊主義與單邊主義”為主題的大會討論。傅瑩表示，多邊主義可以被看作是中國外交的價值取向。



在大會討論上，傅瑩首先談到了上月通過的《二十國集團領導人大阪峰會宣言》。該宣言強調，各方致力於實現自由、公平、非歧視性、透明、可預見、穩定的貿易和投資環境，並保持市場開放。談到中國外交部對G20峰會成果的表態，她說，“我認為多邊主義可以被看作是中國外交的價值取向。”



傅瑩表示，“中國是現代國際政治的後來者，在相當長的一段時間內曾只是一個看客，甚至只是一些國際條約的承受者。而現在中國則是國際政治當中重要的組成部分，同時也在積極參與。”



在談及在實踐多邊主義過程中面臨的實際問題時，傅瑩表示，“在平等互利的基礎上，為了維護共同的利益，參與多邊機制的所有成員有可能要在一定程度上對自身利益做出讓渡。”但她強調，“多邊主義機制不能成為一些大國侵犯他國利益的載體，多邊主義也不能無視國家主權的存在。”



“當今世界在很多問題上都出現了一種好似’連根拔起’的動蕩感和不確定感，我們在面臨許多問題的選擇時，就不是一個簡單地選多邊主義還是單邊主義，或選自由主義還是保守主義的問題。更重要的選擇是要維護和平發展，還是讓世界再次走向戰爭和衝突；是經濟與經濟全球化包容聚合，還是退回過去的陣營對立、集團隔離、零和遊戲的狀態？”她說。



最後，她表示，這是我們現在面臨的嚴峻問題和挑戰。從中國的角度來講，我們還是相信和平發展是世界的大趨勢，我們應該順勢而為。