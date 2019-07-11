中評專論：香港政治環境綜合治理觀察

中評社香港7月11日電（作者 東方鐵）近期香港發生反《逃犯條例》示威遊行，演變成暴力衝擊政府和立法會的事件，震驚國人。各界在譴責暴行的同時，對事件之原因有諸多評論，相信香港政府亦有所反思。香港回歸二十多年來，風波不斷，幾乎每隔兩三年就會爆發較大規模的騷亂。這類事件的發生，不排除有外部勢力煽動的外因，但應引起關注的，是香港社會內部的原因。內因是主要的，外因是通過內因起作用的。



為香港社會來把脈，筆者以為，對政治環境的治理，不能“頭痛醫頭，腳痛醫腳”，而需要進行綜合治理，既“治標”又“治本”，方能收釜底抽薪之功效。我們不能忘記一個基本的原理：社會存在決定社會意識，社會經濟狀況決定了民心之所向。所謂“治本”，先要在社會經濟狀況上找“病因”。



現今香港的社會經濟狀況，有一點不容忽視，就是貧富差距懸殊，社會矛盾空前加劇，社會中下層艱難，消費昂貴，囊中乏度日之資；房價奇貴，頭上無遮雨之瓦。富豪愈富，傲然居世界之首；窮人愈窮，困頓無立錐之地。年輕人看不到創業和置業的希望，民怨沸騰，憤懣情緒日增；思變心切，抗爭行動愈烈。此問題不解決，反對派自有可乘之機，登高一呼，頓起波瀾。長此以往，香港豈有寧日乎？



香港的貧富差距之大，有幾組資料能說明其嚴重性。



第一組數字是基尼系數。所謂“基尼系數”，為美國經濟學家阿爾伯特·赫希曼發明，用以綜合考察居民內部收入分配差異狀況的。在0和1之間，數值越低，收入越公平；數值越高，收入差距越大。基尼系數低於0.2為收入絕對平均，0.3為收入相對合理，0.4為社會分配不平均的警戒線，0.5以上為收入差距懸殊。基尼系數若高於0.4，會造成社會不安定；若高於0.5，則十分危險。據資料顯示，2017年香港的基尼系數已達到0.539，是近半個多世紀以來最高的，說明貧富兩極分化已非常嚴重，極易造成社會動盪，危及政府的管治。

