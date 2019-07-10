林廷輝：韓國瑜若出線　美國會更挺蔡

林廷輝。（中評社 資料照） 中評社台北7月10日電（記者 黃筱筠）蔡英文7月11日至22日出訪加勒比海4個“邦交國”，將過境美國紐約、丹佛，且停留共4晚，並將於丹佛與隨行媒體茶敘，過境美國規格大幅提升。台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受中評社訪問表示，這是台美關係再次提昇，過境已經沒有上限，等同於實質訪問訪問美國。他也說，如果國民黨初選是高雄市長韓國瑜出線，以韓和美方關係不是這麼好的狀況下，美方會更挺蔡。



林廷輝更分析說，美國這麼高規格讓蔡英文過境，很可能是做準備，說不定年底選前再來一次美國訪問，就看中國會不會在中美貿易上，讓川普滿意。



他表示，蔡英文此行過境美國突破過去原則，在丹佛、紐約都有過夜，還有參觀單位，實際上已經不是過境，這些都是公開高調的行程，就是訪問了。而丹佛是為科羅拉多州首府，為美參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（ Cory Gardner）的選區，他不敢推論賈德納會蔡的媒體茶敘時現身，但蔡在丹佛，賈德納一定會接待。



林廷輝說，如果賈德納參議員真的在蔡英文與隨團記者茶敘時現身，陪同蔡英文，那代表美國國會力挺蔡英文。顧忌中國大陸，只要美國行政部門不在場，就能有模糊的空間與彈性。



他也說，過去陳水扁、馬英九雖然都曾過境紐約，蔡這次過境紐約規格只是一樣，但蔡到美國丹佛能跟隨團記者茶敘、召開記者會，這在過境是沒有的，現在的台美關係，可以說是1979年台美斷交以來，最好的時候，可以看到美國非常挺蔡英文。



林廷輝表示，蔡英文此行訪問美國是漸進式提升，突破過境外交進入實質訪問外交，美國會全力幫蔡。他也說，如果國民黨初選是高雄市長韓國瑜出線，以韓和美方關係不是這麼好的狀況下，美方會更挺蔡。