中評現場：身份政治下，是團結還是猜忌？

7月9日上午，第八屆世界和平論壇進行分組討論，圖為第13組的專家學者們（中評社 葉甘霖攝） 中評社北京7月10日電（中評社報道組）7月9號上午，在第八屆世界和平論壇的小組討論環節中，第13組以“意識形態、身份政治和國際關係”為主題展開討論，探討了自由主義在當今世界面臨的挑戰以及身份政治對國際關係的影響。北京外國語大學國際關係學院院長謝韜主持小組討論。



英國倫敦政治經濟學院榮譽教授Buzan提出由於在全球化的世界出現了不平等、不穩定以及一系列對民主的威脅因素，西方的力量和財富相對下降，非自由主義力量上升，以及在英美等自由主義的腹地，自由主義思潮受到抵制，我們需要對自由主義的未來有更多考慮。



Buzan解釋自由主義並不是現代化和資本主義的同義詞，現代化有很多不同面孔，自由主義並不完全代表現代化；而資本主義其實相當於經濟自由主義，它只是自由主義的一部分。



Buzan還提到，儘管自由主義現在受到一些衝擊，但是在和重商主義和保護主義的博弈中，自由主義在大部分時間裡都是處於上風。自由主義推動人類尊重人權，推動了西方的自由思潮，也使市場成為了管制和生產生活當中的一種主要形式。



此外，自由主義是不是意味著一定要遵從市場的規則，Buzan教授表示這是中國等國家必須要面對、要考慮的問題。



來自美國加州大學聖迭戈分校的教授Lake表示每個人有不同的身份，身份認同是由各樣的社會或者是政治利益產生。當兩者之間存在共同利益的時候，一方可能不會把自己的夥伴稱作異類，但利益分化會改變人們的想法。Lake認為身份本身不是有害的，但是根據社會地位對不同的種族進行區分的時候，種族容易成為種族主義，民族認同可能會成為民族主義。如果我們認為自己的民族優於其它民族，會把原本健康的社會交往推向衝突，轉變成衝突的源泉。

