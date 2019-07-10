激化或緩和？四國學者論國際秩序對區域影響

7月9日下午，第八屆世界和平論壇進行分組討論，圖為第16組的專家學者們（（中評社 葉甘霖攝） 中評社北京7月10日電（中評社報道組）第八屆世界和平論壇7月9號下午繼續展開小組討論，在“秩序轉型和地區衝突”這一話題的探討中，來自印度、美國、伊朗和沙特阿拉伯的四位專家學者各自發表了看法。



印度維維卡南達國際基金會主任Gupta指出目前國際秩序正在發生改變，國家社會新的力量平衡正在出現，這帶來一些不穩定因素，此外，美國的絕對力量下降了，但仍然是軍事、經濟和技術的強國，不論美國做什麼都會產生全球的影響，同時，美國和中國之間的差距在逐漸縮小。



Gupta認為國際秩序的改變能夠影響國家內部和國際之間的移民、戰後重建以及極端主義和宗教激進化等問題，有積極影響，也有消極影響。同時，國際合作的作用既可能是積極的，也可能是消極的。但總體而言還是應該進行國際合作，但是由於各國之間難以達成一致，所以國際合作所能實現的程度也是有限的。



美國斯坦福大學教授Mcfaul指出人們對國際秩序存在一些誤解。人們認為世界貿易組織使世界更加現代化，美國通過國際秩序壟斷世界領導權，中國想要取代美國成為自由世界秩序的領導，Mcfaul表示這些想法都是不正確的。



此外，Mcfaul還提到俄羅斯是一個修正主義國家，但是它沒有盟友也沒有足夠的力量。好消息是歐洲國家正在努力維持當今世界秩序，致力於國際自由主義，但是歐洲國家力量有限。Mcfaul指出，從單極到多極，要給予多極秩序更多時間，當前國際秩序極不穩定，有一些真空地帶需要填補。



伊朗政治國際研究機構高級顧問Khatibzadeh認為國際秩序充滿了霸權，不是自由的，並且認為國際秩序要變革。Khatibzadeh指出當今世界關於國際秩序的變革的兩種看法，一是國際秩序一直在變化，這種變化非常重要但不是災難性的，第二種看法是這種變化不僅僅是重要的而且是災難性的。就目前國際秩序的國際滿意度而言，Khatibzadeh表示美國的盟國或者說國際秩序的支柱對於當前國際秩序也不滿意，邊緣國家不滿意中心國家，而中心國家也不滿意自己以前的做法，



關於區域如何促進國際秩序的建立，Khatibzadeh認為首先需要一種新的秩序，在這個秩序的基礎上可以超越以美國為主的國際秩序，要回到聯合國這個框架，建立安全機制。此外，Khatibzadeh表示霸權主義需要被超越，他認為一個強大的地區比地區的強有力的領導人更好。