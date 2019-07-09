韓國瑜：黑韓衝著我來　不希望韓冰助選受傷

韓國瑜疼愛女兒韓冰，不希望她助選。(中評社 資料照) 中評社台北7月9日電／爭取中國國民黨2020提名的韓國瑜9日接受中天電視“新聞深喉嚨”專訪，被問到女兒韓冰返台會否幫忙選舉？韓國瑜說，應該不會，黑韓都變產業鏈了，不希望她受傷，政治被扭曲很誇張了，希望她靜靜享受學生該有的暑假。



國民黨初選民調15日揭曉，被問到若初選過關，韓冰會否幫忙大選？韓國瑜說，應該不會，希望她大選前專心讀書，學業完成，他過關會組“國政團”，平日專心市政，承諾市民的不會變，競選總部放高雄，拉動南北，愛情摩天輪8月有3家公司要來看，中英雙語今年推動。給他們一點時間，該做的不會停。



韓冰返台被說是“千里救父”，韓國瑜說，講得好像他被關起來，來營救老爸似的。他說，韓冰是來過暑假，跟家人在一起，他的事情韓冰會關心、出主意等，這是女兒會有的態度，但還是希望她好好讀書過暑假，過度參與政治可能會受傷。



韓國瑜指出，韓冰被傳不是親生的，韓冰打來開玩笑說，她心情太沉重打擊，所以重感冒了，這是開玩笑，但政治這樣搞一點意思都沒有，小孩沒必要承擔這樣包袱，黑韓衝著我來就好，男子漢大丈夫，別對我家人。



韓國瑜說，他被打2年半了，盡量打盡量抹黑沒關係，但用心做事，拜託公平看待，市府努力做事，要給我們公道。



