快評：軍售與過境　不斷衝擊大陸底線

中評社快評／蔡英文出訪過境美國前夕，華府又宣布一筆總額22億美元的對台軍售案。軍售與過境，一向是美台強化雙方關係、挑戰大陸“一中”底線的主菜，今次同時端上，對大陸的刺激不可謂不大。



特朗普上台迄今2年半，年年對台軍售，今次已是其任內第四次，也是其上任後對台軍售金額最高的一次。今次軍售案包括“地表最強戰車”，還有FIM－92可攜式刺針防空導彈等。今次軍售說明，特朗普政府不理睬中國大陸，正逐步落實對台軍售常態化機制。



蔡英文即將於11日出訪加勒比海“邦交國”，過境美國紐約與丹佛，據聞美方將給予的“規格”大大提昇。今次是蔡英文上台3年多來第七次出訪，除去年4月出訪非洲斯威士蘭外，次次過境美國。“邦交國”訪問不是重點，重頭戲在過境美國，司馬昭之心，路人皆知。



大陸昨天對美國對台軍售案提出交涉，外交部、國台辦相繼出聲。特別的是，中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪也表明中方堅決反對的嚴正立場。楊潔篪出面，拉高了中方交涉和應對的層級。外界觀察，大陸被激怒了。



軍售與過境，不斷衝擊大陸底線，大陸則不斷重復抗議與交涉。一切看似例行公事，水過無痕，實則不然，“武統”的聲浪和機率都在不斷增大。環球時報昨天發表題為《美對台軍售 走過頭就是台灣之危》的社評，奉勸美台“不能玩過頭”，否則“肯定要付出代價”。大陸戰機早前飛越“台海中線”，前些天大陸核潛艇浮現於馬祖東引附近，的確“不像偶發事件”，不能排除下一步大陸會有更大動作。