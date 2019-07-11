埃官員答中評：開放讓世界看到中國反恐成果

埃及前外交部長助理穆罕默德·希加茲（中）（中評社 吳紫萱攝） 中評社北京7月11日電（中評社報道組）埃及前外交部長助理穆罕默德·希加茲參加了第八屆世界和平論壇“國際反恐形勢的新發展與新特點”小組討論會，發表講話並且進行現場交流互動。他在論壇現場接受中評社採訪時表示，中國要通過開放來讓世界看到新疆地區反恐成果，消除西方輿論帶來的刻板印象。



今年3月，國務院新聞辦公室發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書，介紹了新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障的相關情況。西方輿論中抹黑新疆的特別多，拿中國的民族宗教事務說事，稱中國在新疆搞“宗教迫害”、非法監禁穆斯林；西方一些媒體和政客則將之稱為“搞集中營”“侵犯人權”。給一些不了解中國內部事務的西方民眾造成了刻板印象。



希加茲認為通過社交媒體收到一些關於新疆的信息，很多都不是真實的信息。中國應該通過多種方式向國際社會傳遞新疆真實的情況。比如邀請一些人去新疆參觀，或者是邀請一些新疆地區的代表在其他平台發言，表達他們的想法。中國不能坐視不管，既然通過社交媒體接收到這樣的負面信息，中國就有這樣一個責任，讓外人看到新疆地區，看到新疆地區所獲得發展。



希加茲提到“一個中國”的政策和民族國家的概念，並且提到難民現象，從敘利亞偷渡到歐洲的難民們遠離自己的國家，同時德國民眾對敘利亞難民有很多怨言。希加茲說，我們都夢想有一個地方能讓我們和孩子和平地生活，所以民族國家的概念非常的重要。



中國要做什麼來對抗抹黑言論？希加茲再次強調中國應當邀請更多的外交友人到新疆看一看，在國際媒體上更多報道新疆地區的情況，使民眾認識到社交媒體的一些言論是錯誤的。總之中國不能坐以待斃，要採取行動來反擊。



希加茲指出中國當前正在發展，比如中國的“一帶一路”給第三世界的國家和人民提供了一個新的選擇，使之能夠獲得技術幫助，這是中國幫助其他第三世界發展中國家的一種努力。別人會覺得中國的“一帶一路”是一個“陷阱”，埃及還有其他的一些國家積極地參與到“一帶一路”建設當中，是因為並沒有看到“陷阱”存在。儘管有一些人警告或者建議這些國家，不要掉進中國的陷阱里，但是很多中東、非洲國家都願意參與到“一帶一路”合作中，因為對於它們來說是一種新的參與全球化的方式。