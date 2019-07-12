汪毅夫：光復初期的《台灣地理》

廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長汪毅夫（資料圖） 中評社北京7月12日電（作者 汪毅夫） 我手頭有一本《台灣地理》，紙質脆化泛黃，顯系重新裝訂，封面、版權頁和封底俱失，作者名、出版社和出版年月亦無從知曉。惟從書之《例言（代序）》、《重要參考文獻》可推知其寫作時間為台灣光復初期，從書眉則可確知其書名為《台灣地理》。



關於作者，書之《例言（代序）》謂：“本書材料搜集、整理與校正，均蒙吾師胡肖堂先生悉力指導與督勵，作者深誌銘感。又窗友柳長勵、陳正祥、黃仕鬆代搜集一部分材料，徐兆奎、洪秀圻、邵靜中、葛以德諸君均予以鼓勵，作者一併誌謝”，據此可知作者系中央大學理科研究所地理學部胡肖堂教授的研究生，柳長勵、陳正祥、黃仕鬆的同學，徐兆奎、洪秀壙、邵靜中、葛以德的同事或同道。至於作者姓甚名誰，知者幸告！



作者筆鋒常帶感情。書之《概論》開篇就相當動人：“我國”沿海有二大島焉，其面積相埒，其產物豐富，其位置均偏於南部，而對祖國之重要性更屬相等，吾人曾稱之力祖國之二眼。此二眼為何？一曰海南島，一曰台灣”，“台灣系祖國之左目。不幸自甲午（1895。汪按，應為乙未）以後，即患失明。五十年來，祖國備嘗喪明之痛。憶日本占我海南島時，我領袖曾稱之為‘太平洋上之九一八’。究之今日太平洋上之軒然大波，蓋早掀動於台灣被併之時矣！台灣有眾多之同胞，有廣大之膏腴，有優越之地理位置，有高度之文化遺產。祖國失台灣，固如目失明，而日本之得台灣，實如虎添翼。人為刀俎，我為魚肉，言之曷勝慨痛”，“抗戰軍興，前後八載，同盟團結，步調一致，現抗戰大業已成，故土規複，在日本蹂躪下五十年之台灣，重返祖國之懷抱，凡屬中華兒女，又焉得不額手稱慶！”



將台灣與海南島並提為祖國的兩個眼珠或兩顆明珠的說法，許久不聽人言說矣。記得地理學名家殷祖英在《台灣的自然條件與資源》 （中央科學講座講演速記稿，中國全國科學技術普及學會1955年2月版）這本小册子裡說過：“台灣是“我國”東南海疆上最大島嶼。它和海南島就像鑲在東南海洋上的兩顆晶瀅的明珠一樣” 。



尤應指出，本書記台灣諸島嶼，於書之結篇處鄭重提及：“尖頭島諸嶼，位於八重山諸島北，最西者魚釣島”。“魚釣島”者，釣魚島也。《台灣地理》謂：“日人說台灣，與吾人立場固多不同，惟吾人目的在引用資料，說明事實” 。 “魚釣島” 雖是日人說法，而日人承認其為台灣之島嶼則是事實。



版本難得，雖殘亦貴。本書將送母校福建師大閩台區域研究中心收藏和研究。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）