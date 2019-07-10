韓冰回台灣拉抬選情？韓國瑜：就是過暑假

高雄市長韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北7月10日電／中國國民黨2020大選初選民調進入第三天，針對女兒韓冰回台是否是幫忙選舉？高雄市長韓國瑜9日接受電視專訪表示，韓冰回台灣，就是過暑假，有人說韓冰千里救父？好像我被關起來！韓國瑜說，要黑韓衝著他來，不要對他家人，畢竟人心都是肉做的，要有同理心！



高雄市長韓國瑜昨晚接受電視節目《新聞深喉嚨》專訪，暢談上任以來，提振高雄市經濟等大小事。



韓國瑜提到，韓冰被傳不是親生的，韓冰打來開玩笑說，她心情太沉重打擊，所以重感冒了，這是開玩笑，但政治這樣搞一點意思都沒有，小孩沒必要承擔這樣包袱，“黑韓衝著我來就好，男子漢大丈夫，別對我家人”。



對於若初選過關，韓冰會否幫忙大選？韓國瑜說，“應該不會”，希望她大選前專心讀書，學業完成，他過關會組國政團，平日專心市政，承諾市民的不會變，競選總部放高雄，拉動南北，愛情摩天輪8月有3家公司要來看，中英雙語今年推動，“給我們一點時間，該做的不會停”。



他說，他現在生活跟少林寺和尚差不多，也不打麻將也不喝醉，很小的事，不曉得為何這麼多人關注。妻子李佳芬也都在做公益，只是不講而已。



“房”事被關注，韓國瑜也表示，市長官邸大，他一人住太大未必方便，自己住小房子，三房兩廳，搞不清楚為何被放大，所以他邀記者來泡茶聊天，沒什麼神奇的。



至於雲林房子，韓國瑜說，17年前退休，太太買蓋好的中古屋沒問題，有問題就無法過戶了，旁邊籃球場拆掉，一切依法，不會有特權。妻子李佳芬心情多少受影響，但不會有特權，大家覺得有問題，自愛就拆掉了。



民進黨現在操作仇中反中，韓國瑜指出，蔡政府做法，執政三年不認真，選舉一到搞衝突，特別向綠軍喊話，台灣兩隻腳是民主自由，兩隻手是握遍全世界，心系民所苦，用盡一切腦賺錢，會發現天不怕地不怕。民進黨就怕這怕那，馬英九也沒賣台，只賣水果。