美售人攜式刺針防空飛彈　蘇紫雲：對台信任

淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲。（中評社 資料照） 中評社台北7月10日電／美國國務院批准售台M1A2T艾布蘭戰車及可攜式刺針防空飛彈等2項軍售，總額逾22億美元。台媒報道，淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲表示，人攜式刺針易淪為恐攻使用，因此美方記取阿富汗戰爭經驗後對此相當慎重，願意販售給台灣，也象徵一種信任。



根據台媒報道，除了M1A2T戰車備受各界討論外，未來獲得可單兵操作、可攜式的刺針防空飛彈後，台灣同時擁有“雙聯裝”、“車載式復仇者”、“阿帕契空載型”及“人攜式肩射型”4種不同型態的刺針飛彈，尤其擁人攜式刺針飛彈，學者專家更解讀為“美國對台的信任”。另外，美方日前也同意售予“標槍反裝甲飛彈”及“拖式2B反裝甲飛彈”。“國防部”指出，此2項軍售案為續購項目。



蘇紫雲表示，人攜式刺針飛彈具備機動、單兵可操作的特點，更能提高戰場存活率，對敵軍威脅也相對大，對於本島，甚至是外島的防空能力，可以說是更上一層樓。



蘇紫雲也說，美國對於販售單兵可操作的人攜式刺針飛彈相當慎重，原因在於當時2001年阿富汗戰爭時，美軍曾提供給阿富汗反抗軍用來對付敵軍直升機，但阿富汗卻將其轉給塔利班恐怖組織，至此之後，美國對於可攜式刺針飛彈的管控更加嚴格。



蘇紫雲說，美國願意販售人攜式刺針飛彈給台灣，某種程度代表相信台灣，更相信不會將這些武器轉讓給不該擁有的國家。



軍方人士指出，人攜式剌針飛彈是新購武器，攜型式的刺針飛彈可以依照不同環境使用，更加便利。官員舉例，在飛彈快艇或錦江級巡邏艦上使用，可加強防空能力。