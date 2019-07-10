披橘袍參選？柯文哲：3個月前見宋沒提這些

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月10日電（記者 鄭羿菲）針對外傳親民黨有意爭取無黨籍台北市長柯文哲披橘袍參選2020，柯文哲10日受訪時否認表示，他跟親民黨主席宋楚瑜見面已是三個月前，也沒有提到這些，他們從來都沒接觸。被問到跟親民黨合作對自己有幫助嗎？柯則嘆道，再想想看吧，唉唷⋯⋯你們不要每天逼我想我不想想的，實在是。



根據台媒報道，親民黨有意爭取柯文哲披橘袍參選2020，一來可解決柯文哲參選需要連署的問題，二來也可拉抬親民黨“立委”的選情。



柯文哲10日上午在台北市民政局長藍世聰陪同下，出席北市信義區“市長與里長市政”座談會，而信義區總共有41位里長，但僅有21位里長出席。不過，當柯文哲接受媒體聯訪後，走進會議大禮堂跟每一位出席的里長握手時，有里長當面向柯喊“選“總統”！”柯文哲則回應說，“麥嘎哇害啦（閩南語，意指不要害我啦）”。



柯文哲在座談會前接受媒體訪問時，被問到親民黨有沒有接觸，甚至推出“柯宋配”，柯文哲否認道，他最後跟宋楚瑜見面，應該是三個月前了，那時候宋也沒有提到這些。媒體追問有沒有可能披橘袍參選？柯打太極說，他們從來沒有跟他接觸談過這麼，突然這樣問，他還要想一下。



至於是不是在等中國國民黨初選結束後再來思考？柯文哲說，台灣真的不是很正常的社會，他看到現在，台灣真的很像1933年的德國，很不正常啦。



至於事隔一天，怎麼看國民黨台北市議員鍾小平退黨幫助動員參選2020？柯文哲認為，就是動作太大，鍾不是國民黨員很多年了嗎？媒體追問，目前柯市長還沒宣布參選2020，鍾的動作會不會造成壓力？柯坦言，對啊，像趕鴨子上架。至於會不會挺鍾選“立委”？柯粉似乎對鍾接受度不高？柯則說，還在想，他也不曉得，再講吧。