社評：中國在貿易戰中應當主動出擊

中評社北京7月16日電（評論員 喬新生）日前於中國外交部記者會上，有記者表示美國總統特朗普聲稱中國對達成貿易協議的壓力比美國要高，中國對此有何評論？中國外交部發言人明確表示，所謂中國比美國更需要這個協議，不知道從何而來。打貿易戰只會損人害己。這說明中國在處理中美兩國貿易爭端方面態度堅定。



中國之所以不擔心美國對中國發動為戰爭會改變中國的發展道路，是因為中國已經成為工業化國家。中國工業門類齊全，即使在某些領域存在漏洞或者不足，只要集中各方面的力量進行科技攻關，就一定能解決中國經濟發展中存在的深層次問題。



反過來，美國已經進入後工業化時代，美國工業體系支離破碎，許多領域美國已經沒有競爭力。美國對中國發動貿易戰爭，目的是為了振興美國的製造業。可是發動戰爭的結果是，美國國內哀鴻遍野，美國許多企業不得不從中國購買零部件，美國對中國發動貿易戰爭給中國造成的損失是顯而易見，但是美國因此而遭受更大的損失。美國農產品無法向中國出口，美國農場主損失慘重。美國波音公司飛機無法繼續向中國銷售。美國實際上已經陷入四面楚歌的境地。



美國總統並不甘心自己的失敗。特朗普不斷地放出風聲，認為美國對中國發動貿易戰爭讓中國遭受重創，美國卻因此獲得了巨大收益。這種說法一方面是為了競選連任，在美國國內製造假象，另一方面也是製造國際輿論，迫使中國主動降低條件，接受美國不合理的要求，與美國達成協議。



為了達到自己的目的，美國總統以及美國內閣官員不斷地製造事端。美國對中國發動貿易戰爭，已經讓美國國內風聲鶴唳，草木皆兵，美國華爾街股票價格指數異常波動。如果中美兩國無法達成協議，美國繼續對中國發動貿易戰爭，美國華爾街投資者將會遭受重大損失。



中國股票價格指數處於相對較低的水平，即使中美兩國沒有達成協議而導致股票價格下跌，中國股票市場也不會出現更大的恐慌，因為中國股票市場已經處於谷底。



可是，美國總統特朗普上任之後，美國股票市場價格不斷攀升，如果美國對中國發動貿易戰爭，雙方沒有通過談判達成協議，美國股票市場一定會做出劇烈反應，如果美國股票市場價格下跌，美國總統特朗普競選連任夢想必將徹底破滅。



正因為如此，美國總統和美國財政部長以及美國貿易代表不斷對外宣稱，中美接近達成貿易協議。這樣做的目的只有一個，就是讓投資者不要失去信心，繼續投資美國的股票市場，從而確保美國股票市場的價格保持平穩。



如果中美兩國談判徹底破裂，那麼，美國華爾街金融市場一定會腥風血雨，美國投資者一定會把自己的損失歸咎於美國對中國的貿易政策，美國總統特朗普競選連任的夢想根本無法實現。



因此，中國在與美國進行談判接觸過程中，一方面必須堅持中國的立場，按照對等的原則達成協議，另一方面應當對中美兩國達成協議表示謹慎的悲觀。



這樣做一方面是為了防止美國總統和美國的內閣官員不斷地釋放煙幕彈，在國際金融市場上操縱股票市場價格。事實上，美國對中國發動貿易戰爭之後，美國總統通過互聯網絡社交平台發布信息，已經給中國的股票市場造成沉重打擊，只不過中國股票市場始終處於低迷狀態，美國總統特朗普發布的有關信息並沒有造成更加嚴重的後果。如果美國總統和美國政府內閣官員不斷地釋放中美兩國可能達成信息的信號，刺激美國的股票市場，確保美國的投資者繼續投資，那麼，美國總統特朗普可能會反過來提出更加苛刻的條件，迫使中國必須達成協議。中國在處理中美兩國貿易關係問題上一定要保持理性，不要被美國總統和美國政府官員釋放出來的信號所迷惑，而應該實事求是，對中美兩國談判保持平常心，因為只有這樣，才能確保美國總統不會利用中美兩國的貿易爭端干擾股票市場，從而使投資者作出錯誤的決策。



另一方面，中國必須充分意識到，美國是一個後工業化國家，美國金融市場和美國金融服務貿易對美國經濟的發展起到基礎性的支撐作用。如果美國金融市場發生危機，美國信用經濟一定會出現嚴重問題。



現在美國政府已經進退兩難，如果發動貿易戰爭，挑起軍備競賽，美國國庫空虛，美國有可能會迅速衰落；如果不發動戰爭，美國龐大的軍事開支就會成為沉沒成本，美國軍方面臨巨大的壓力。美國希望通過發動戰爭推銷美國的軍火，可是，由於越來越多國家看清了美國的本質不願意購買美國軍火，因此，美國的軍事工業發展已經進入死胡同。



更令人感到擔憂的是，由於美國在世界各地尋釁滋事，美國所建立的布雷頓森林體系已經第二次破產，越來越多的國家不願意使用美元結算，美國的金融貨幣體系遭遇重大挑戰。如果美國聯邦儲備委員會無法發行美元貨幣，美國政府發行的美元國債無人購買，那麼，美國經濟必然會崩潰。



現在美國債台高築，迫切希望其他國家購買美國國債。而中國作為美國最大的債權國，已經意識到購買美國國債的危險性，正在循序漸進地減少美元國債。雖然美國國債的大部分仍然保留在美國聯邦儲備委員會及其下屬機構，美國國債成為美國國內負債，那麼，美元國債的價值就會大幅度降低。隨著美元國債的收益率不斷下降，相信會有越來越多的國家減少持有美元國債或者拒絕購買美國國債，如果美國無法對外發行國債，而美元貨幣的國際影響力逐漸減弱，那麼，美國要想發展信用經濟是不可能的。



美國總統氣勢汹汹，動輒威脅對其他國家發動戰爭。可是，美國總統的所作所為已經讓各國意識到，美國總統色厲內荏，外強中幹。美國決定對朝鮮動用武力，派出航空母艦在朝鮮半島附近擺出決戰的架勢，可是，朝鮮領導人發射導彈之後，美國總統立即換上一副面孔，與朝鮮領導人舉行會談。現在伊朗已經識破了美國的陰謀詭計，根本不願意和美國進行談判。美國派往波斯灣地區的航空母艦戰鬥群，每天花費上千萬美元，如果持續下去，那麼，美國財政負擔更加沉重。



美國已經處於進退維谷的兩難處境。如果貿然發動戰爭，無人喝彩，美國將會獨自承擔戰爭的一切後果；如果不發動戰爭，那麼，美國就會成為紙老虎，世界上將會有越來越多的國家對美國不屑一顧。



美國曾經依靠自己的炮艦政策，在世界各地所向披靡。可是如今，美國打又不敢打，撤又不敢撤，已經處於十分尷尬的境地。



美國總統之所以要求中國國家領導人在日本大阪會議期間與美國舉行會談，只不過是尋找一個台階，讓中美兩國繼續談判。如果中美兩國談判期間，美國繼續耍花招，一方面對中國出口美國產品增加徵收懲罰性關稅，另一方面不斷地向美國國內釋放錯誤的信息，認為美國正在強迫中國答應美國的提出的苛刻條件，那麼，中國完全可以採取主動措施，迫使美國總統認清現實，美國貿易談判代表在談判過程中實事求是，按照對等原則盡快與中國達成協議。



首先，中國貿易談判代表可以對外聲明，如果中美兩國貿易關係惡化，中國將會逐漸地減少持有美國國債，這樣做就是讓世界各國意識到，中國不再支持美國財政貨幣體系。



眾所周知，上個世紀70年代初期尼克松宣布不再兌換黃金之後，美元價格一路下跌。美國政府為了確保美元穩定，要求石油輸出國組織（歐佩克）規定所有購買石油的國家都必須使用美元結算，從而使美元繼續成為國際儲備貨幣和結算貨幣。現在俄羅斯、伊朗以及其他一些國家已經宣布不再使用美元進行貨幣結算，美元的地位已經大不如從前。中國作為美國最大的債權國，持有美元外匯，如果中國減少對美元的使用，那麼，美國必將面臨滅頂之災。中國貿易代表團可以在出發談判之前對外宣布，中國為了減少風險，正在通過國際金融市場減少對美元的依賴，中國將減少購買美國國債，並且在中國的外匯儲備中，減少美元外匯。中國這種象徵姿態一定會讓美國乃至整個國際金融市場出現劇烈波動，如果美國政府不盡快按照對等的原則與中國達成協議，那麼，中國必將減少美國國債，出售美元外匯儲備，到那個時候，美國國債將會失去市場，而美元將會大幅度貶值。



中國利用自己所掌握的美元外匯儲備以及購買的美國國債主動向美國發起挑戰，是不得已而為之。美國為了達到自己的目的無所不用其極。從美國貿易代表披露的談判內容來看，美國對中國發動貿易戰爭不是為了解決貿易不平衡問題，而是為了阻礙中國的工業現代化，是為了讓中國永遠成為美國的附屬國。這是中國絕對不能允許的。無論在任何情況下，中國都不能屈從於美國的壓力改變自己的工業現代化政策，中國必須迫使美國盡快結束對中國發動的貿易戰爭，因為只有這樣，中美兩國貿易關係才能回到正常的軌道，中國才能爭取到平等的貿易地位。



中國在金融市場上對美國率先發難，目的只有一個，那就是防止美國孤注一擲，扣押中國在美國的所有資產。如果中美兩國貿易談判破裂，美國總統不顧美國的法律和國際法律，扣押中國在美國的資產，那麼，中國將會損失慘重。



事實上，美國完全可能這樣做。美國國會議員禁止中國華為公司起訴美國政府和美國企業，認為這是“專利流氓”行為。這種蠻橫不講道理的說法，居然出自美國國會議員之口，這說明美國國會議員和美國聯邦政府在對待中國方面已經到了無所顧忌的地步。既然如此，中國完全沒有必要溫良恭儉讓。中國應當對外宣布，由於中美兩國關係發生變化，中國將不得不考慮自身所面臨的危險，通過減少持有美國資產，轉移中國在美國的財產，因為這對於維護中國國家利益具有非常重要的現實意義。只有做好最壞的打算，才能爭取最好的結果。



其次，中國必須採取切實有效的措施調整自己的產業鏈。無論是中國的通信企業還是中國的航空工業，產業鏈與美國關係密切。中國通信企業生產的設備30%以上的零部件來自於美國，而中國航空工業企業製造的飛機40%以上的零部件來自於美國。正因為如此，美國認為仍然有能力牢牢地控制中國的工業發展步伐，有能力干擾中國工業現代化進程。



中國應當徹底打消幻想，堅持獨立自主自力更生建設中國自己的工業體系。中國華為公司為了擺脫對美國的依賴，已經開發了自己的操作系統，並且生產出適合中國華為公司終端設備的芯片。中國航空工業企業應當學習中國華為公司的經驗，一方面建立更加靈活的零部件採購系統，另一方面必須依靠中國自己的科技實力，盡快實現飛機主要零部件的國產化，因為只有這樣，才能擺脫對美國的依賴，也只有這樣才能在中美兩國競爭中牢牢地占據主動地位。



中國在第五代移動通信技術領域、量子通訊領域、人造衛星領域、量子雷達、超音速武器、太空站建設方面已經趕上並且逐漸超過美國，美國已經預感到即將到來的殘酷競爭，因此，企圖採取各種手段將中國打壓下去。中國必須咬緊牙關，度過艱難的時刻。



中國已經建設自己的人造衛星導航系統，如果中國人造衛星導航系統和中國第六代互聯網絡系統聯繫在一起，實現天地一體化的通信網絡，那麼，中國在第六代移動通信領域有可能會獨占鰲頭。



如果中國的人造衛星導航系統以及中國天地一體化的通信衛星系統能夠有效地聯結在一起，那麼，不僅可以節約人造衛星的成本，而且更重要的是，可以使中國成為世界上第一個無障礙通信系統的國家。如果中國製造的天地一體化通信衛星系統和中國製造的人造衛星導航系統聯繫在一起，在太空形成中國人造衛星導航和天地一體化通信系統，那麼，中國將會在未來信息產業發展中處於領先地位。



隨著第五代移動通信技術的推廣普及，中國在人工智能發展特別是在無人駕駛等方面已經走到了世界前列。如果中國的第五代移動通信技術迅速轉入第六代移動通信技術，並且建立天地一體化的通信系統，那麼，中國將會成為世界上人工智能發展最快的國家。這是因為中國為人工智能的發展修建了“高速公路”，中國為人工智能和萬物互聯互通提供了最好的平台。如果中國在人工智能領域走在世界的前列，那麼，中國在未來的競爭中必然會處於主動的地位。



中國不希望看到中美兩國全面對抗。中國希望美國能夠認清現實，盡快結束對中國發動的貿易戰爭，但是現在看來，如果中國只是被動地防守而沒有主動進攻，那麼，美國一定會認為中國有求於美國，不斷地對中國發出威脅，甚至釋放錯誤的信息干擾中美兩國金融市場。中國不能允許這種狀況持續下去。



中國對美國國內的政治不感興趣，但是，如果美國總統和美國政府官員試圖損害中美兩國關係，破壞中國的工業現代化，那麼，中國一定會採取切實有效的措施維護自身的利益。美國對中國發動貿易戰爭不可能達到預期的效果。但是，中國不允許這場戰爭無休止持續下去，中國必須採取主動措施，迫使美國認清現實，盡快結束對中國發動的貿易戰爭。



歷史將會證明，美國對中國發動的貿易戰爭不得人心。現在美國許多行業代表已經公開發出呼籲，希望美國盡快結束對中國發動的貿易戰爭。可是，美國總統特朗普重新啟用里根時代美國貿易代表辦公室重要官員，試圖通過發動貿易戰爭讓中國成為第二個日本，迫使中國簽訂“廣場協議”。美國國家安全事務顧問更是一個戰爭販子，試圖通過戰爭來解決問題。事實證明，如果美國國務卿、美國國家安全事務顧問以及美國貿易談判代表不改弦更張，繼續對中國施加壓力，企圖迫使中國乖乖就範，那麼，最終必然會導致中美兩國關係發生實質性的變化，美國自身的利益遭受重大損害。



部分學者認為，既然美國對中國發動貿易戰爭會導致美國經濟受到影響，中國應當與美國打一場持久戰和消耗戰。中國必須意識到，作為一個發展中國家，中國與美國的對抗關係到世界貿易的發展，關係到廣大發展中國家的利益。中國必須主動進攻，快刀斬亂麻，結束中美兩國貿易爭端，因為只有這樣，才能使國際貿易重新回到正常發展的軌道。