AIT關注台大選　週刊：美信任蔡、疑郭韓

美國在台協會（American Institute in Taiwan，AIT）。（中評社 資料照） 中評社台北7月10日電／台媒10日報道，美國在台協會（AIT）6月與民進黨公職人員密集會面，根據綠營人士透露，美方認為民進黨蔡英文是可信任的政治領袖，相當看好她。對於國民黨高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘與中國的關係疑慮頗深。



根據《鏡週刊》報道，AIT在6月下旬與民進黨公職人員密集會面，出席層級包括副處長谷立言和組長，並相當關切台灣2020大選。據綠營人士透露，美方在會談間肯定蔡英文，加上香港反送中、中國國家主席習近平提一國兩制壓力等因素下，看好蔡英文。



不過美方提醒，民進黨初選裂痕恐怕讓蔡英文選情有潛藏危機。



報道提到，AIT對國民黨2020初選相當關切，近日並與藍營接觸。據藍營人士透露，AIT對國民黨初選兩強，韓國瑜、郭台銘不像傳統政治人物一般熟悉，特別好奇。報道引述綠營人士說法，朱立倫因長期與美方交好，美對朱較為熟悉，但AIT高層私下表示，對朱的民調落後，感到不敢相信。



報道指出，AIT高層在與綠營往來互動中透露，對韓國瑜、郭台銘與中國大陸的關係疑慮頗深，以往國民黨在美中戰略布局不會偏重哪一方，擔憂韓、郭兩人可能被中國大陸控制。其中郭台銘4月出席台灣關係法40週年研討會時，當眾怒飆民進黨“立委”蕭美琴、又稱要告訴白宮，這也令美方不欣賞。

