郭台銘推福利政策　柯文哲：哪有那麼多錢？

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月10日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲9日PO文提到“0到6歲國家養”、“65歲以上國家養”不大可能，“國家幫你養”還比較可能，外界解讀是針對郭、韓。柯10日受訪時笑著表示，不會啦，老實講，中國國民黨在搞初選，他都沒仔細看，我們還是每天做我們自己的事。但當記者誘導問說，沒規劃就推出“0到6歲國家養”是空頭支票嗎？柯則不回應。



國民黨日前舉辦政見會，鴻海創辦人郭台銘推出“0到6歲國家養”的相關政見，而高雄市長韓國瑜則打出“65歲以上國家養”。對此，柯文哲9日下午在臉書上PO文指出，選舉支票要開很容易，但是有行政經驗的人就知道，要實現沒那麼簡單，完全“國家養”不大可能，國家“幫你”養還比較有可能，這也是台北市政府這幾年努力的方向。



柯文哲10日上午在台北市民政局長藍世聰陪同下，出席北市信義區“市長與里長市政”座談會，而信義區總共有41位里長，但僅有21位里長出席。



柯文哲在座談會前接受媒體訪問時解釋，完全國家養是不太可能啦，哪有那麼多錢？不過透過公私協力合作降低年輕父母的負擔，是比較實際可行啦，北市府0到6歲有比較清楚的政策，大概下禮拜會公布。



媒體追問這是在針對郭台銘嗎？柯文哲否認笑道，不會啦，其實老實講，他們（指國民黨）在搞初選，他都沒仔細在看，我們還是每天做我們自己的事。被問到“國家養”跟“國家幫你養”的差別？柯文哲說，如果全部給“國家”負擔，也沒那得多預算，但是透過補助降低年輕父母的負擔，這倒是真的可行。