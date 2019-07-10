騰訊派大紅包　四成員工中彩人均51萬

網絡圖片 中評社香港7月10日電／騰訊近期再次對員工做出股權激勵，7月8日晚，騰訊控股（00700.HK）公告稱，董事會已決議根據公司股東於2019年股東周年大會上授予，發行合共3418.2萬股新股，包括根據2013年計劃分別於2018年8月至2019年6月期間向4426位獎勵人士授予合共1302.7萬股獎勵股份，及於2019年7月8日向18845位獎勵人士授予2115.5萬股獎勵股份。



香港商報報道，上述獎勵人士共23271人，以騰訊控股7月8日收盤價351元（港幣，下同）計算，此次發出的獎勵股份的總值約為120億元，人均獎勵約51.5萬元。截至2019年3月底，騰訊擁有54623名員工，此次獲得股權獎勵的人數佔比約為42.6%。



騰訊表示，董事會須安排以該公司資源撥付新股份認購款項至賬戶，獨立受託人須以現金認購新股份。於新股份配發後，獨立受託人須以信託方式為獎勵人士持有該等新股份，並於董事會授出獎勵時訂明相關歸屬條件符合時，將該等股份無償轉讓予獎勵人士。



分析人士說，通俗理解，騰訊向上述2.33萬名員工發行的3418萬股新股，員工將無償獲得，無需支付對價。目前騰訊總股本為95.21億股，全部發行完畢，總股本將增長至95.55億股，新發行股份不超過公司總股本3%。至於騰訊最新售出的219萬股期權，按照約定，員工行權價為359港元，目前騰訊股價還在行權價以下，暫時沒有行權價值。



近年來，股權激勵成為騰訊重要的員工獎勵，2016年騰訊18周年慶時，騰訊為感恩員工，為每位員工準備了300股騰訊股票紅包，以當時騰訊股價201元計算，每位員工獲得騰訊股票超6萬元。2017年，騰訊又發行約1787萬新股獎勵10800名員工。以當時股價計，獲獎員工人均獲得股票價值約37.73萬元。



除了對員工的激勵，騰訊對高級管理人員的股權獎勵也是“大手筆”。以騰訊總裁劉熾平為例，其於2005年加入公司，2006年擔任總裁，2007年開始擔任執行董事。2011年以前，劉熾平還不持股騰訊，但從2011年開始劉熾平陸續獲得公司股權，截至騰訊發布2018年報時，劉熾平持股數量為4918萬股，有報道稱，以劉熾平對騰訊的貢獻，上述股權大多數應該是公司無償授予，而不是需要支付行權價的期權。