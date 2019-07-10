中學文憑考試放榜　6人膺“超級狀元”

左起：學校考試部總經理許婉清、公開考試總監李王鍏、秘書長蘇國生、評核發展部總經理溫德榮一同公布今年文憑試成績。 中評社香港7月10日電／2019香港中學文憑考試今日放榜。考評局昨日公布，今年符合本地學士學位課程基本入學要求“3322”的有19728人，佔日校考生人數42.2%，比例與去年相若。按今年資助大學學額約15000個計算，約平均1.3人爭一個大學學位。今年共有12人，包括9男3女考獲7科5＊＊，當中6人在數學延伸部分亦考獲5＊＊，成為“超級狀元”。



整體考生減4.8%更易入U



香港商報報道，考評局昨日公布今年文憑試成績。今年共有48305名學校考生及7854名自修生報考中學文憑試，整體考生人數較去年減少4.8%。在來自437所日校的47005名日校考生中，89%報考4個核心科目，包括中國語文、英國語文、數學及通識教育，以及2至3個選修科目。



在包括中國語文及英國語文等5科中，考獲第2級或以上成績的共有32600名日校考生，符合報讀本地副學位課程或應徵有關公務員職位的基本要求，佔日校考生人數71.8%，比例與去年相若。



至於符合本地學士學位課程基本入學要求，即“3322”的日校考生有19728名，佔日校考生人數42.2%，比例與去年相同。按今年資助大學學額約15000個計算，平均1.3人爭一個大學學位。



在中國語文科方面，有87.3%日校考生取得2級或以上成績，較去年增加1.2%，考獲第3級或以上成績和第5級或以上成績的日校考生則分別佔57.9%及10.5%，均較去年略有進步。至於通識教育科則分別有91.4%及10.4%的日校考生取得2級或以上與第5級或以上成績，較去年分別上升2.4%及3.2%，整體成績較去年進步。



無發現考試作弊個案



考評局秘書長蘇國生在記者會表示，坊間有很多聲音指，今年文憑試考生考獲20分已有較大機會升讀大學。他同意若選擇到合適的課程，並考獲20分，是有較大機會被取錄。他指出，今年考生人數較少，但學額與去年相若，相信考生較易入讀大學。他又說，今年考生報考3個選修科目的人數按年上升1.2%，相信與近年大學要求更多選修科，而有報考第三科的話很多時會加分有關，故增加選科數目。



另外，考評局指，今年最年輕的日校考生為15歲，最年輕的自修生為11歲；最年長的日校考生為69歲，最年長自修生為70歲。今屆沒有發現考試作弊個案，比去年的2宗減少。至於在試場內拍照、或將電腦條碼或在試場照片上載互聯網有9宗。