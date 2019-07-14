社評：貿易談判將重啟，美國應有新思路

中評社香港7月14日電（評論員 彭念）據美國彭博社報道稱，美國貿易代表萊特希澤和財政部長姆努欽與中國國務院副總理劉鶴及商務部長鐘山於本月9日進行了電話交流。這是雙方自兩國首腦上月底同意休戰以來的首次高層接觸，預示著中美貿易談判將很快重啟。這對於陷入僵局的貿易談判及中美關係都是極大的好消息。



自特朗普上台之後，貿易摩擦就取代安全議題成為引發中美關係動蕩的“罪魁禍首”。因貿易摩擦的激烈或緩和，中美關係起起伏伏。貿易摩擦儼然成為中美關係的“晴雨表”。正因如此，中美兩國都傾注了大量精力來處理貿易摩擦問題，以期維護中美關係的穩定發展大局。



上月底在日本大阪召開的G20峰會之所以引人矚目，就在於習特會晤。而習特會晤的最大看點就是中美貿易戰。正是在中美兩國領導人的高瞻遠矚下，雙方一致同意貿易休戰，並希望重啟貿易談判。鑒於習特會晤取得進展，外界對中美關係的發展前景稍微鬆了一口氣。甚至有學者還預測，中美關係或將峰回路轉，出現重大轉機。



毫無疑問，通過首腦會晤，中美叫停貿易戰，雙邊關係的急速下滑勢頭得到了及時遏制。但遏制並不等於緩和。換言之，中美首腦會晤只是止住了中美關係的惡化趨勢，雙邊關係的緩和仍有賴於後續的貿易談判進展。而這注定將是一條不平坦之路。



正如美國國家經濟委員會主席庫德洛在白宮對記者所說：“這裡沒有奇跡……去年冬天和春天的談判都有進展，然後停了下來。希望我們能夠從離開的地方繼續前行，但我還不知道。”庫德洛這番話意味著，中美雙方目前尚不清楚貿易談判將是從兩月前離開的地方繼續進行，還是以一個新的起點進行。



這二者的最大區別就在於美國是否會選舉放棄一些中國無法完成的“硬指標”。要知道，之前的貿易談判已經差不多完成了90%，只差最後一公里了。但由於美國強行要求中國接受某些難以接受的條款表述，雙方才在最後一刻談崩了。



因此，要想使重啟後的貿易談判取得進展，美國必須調整原有的政策立場，並主動做出一些改變。否則，即便談判重啟，雙方也仍將在原有分歧上打轉轉，進行長期的“拉鋸戰”。在這個過程中，特朗普完全有可能失去耐心，從而再次祭出關稅“大棒”，將中美關係再次拖入深淵。而這種局面必然是特朗普不想看到的，尤其是考慮到他正在雄心勃勃地尋求連任。



既然如此，美國何不考慮收回那些難以達到的過分要求，轉而務實對待貿易談判呢？正如倫敦智庫查塔姆皇家國際事務研究所研究員惠特利所說：“特朗普要中國全面改變其以國家為主導的經濟模式，這對中國顯然是無法接受的，把同樣的要求放在其他國家，對方一樣無法接受。”



實際上，特朗普完全可以做出一些靈活的變通。比如不77再企圖改變中國的經濟發展模式，但能獲取中國進口更多美國商品、開放更多市場、竹8更加保護美國在華企業利益的承諾等。這樣既能保住面子，又能削減貿易逆差，可謂一舉兩得。就如惠特利所言：“特朗普可能會接受北京做出的較不顯著政策承諾，但對外卻可以宣布勝利。”



總而言之，要想使未來的貿易談判“開花結果”，美國需要有新思路。