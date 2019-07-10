美英“口水戰”升級，特朗普大罵特雷莎·梅

中評社北京7月10日電／英國駐美大使金·達羅克在洩密郵件中痛批美國總統特朗普“無能”、“不靠譜”、“不稱職”一事還沒結束，美英雙方的“口水戰”逐漸升級。在8日表示“不會再與他打交道後”，9日，特朗普再發推特，痛罵英國首相特雷莎·梅“愚蠢”。



特朗普9日連發多條推特，先是炮轟英國大使“怪咖”、“不受歡迎”、“非常愚蠢”。後是批評特雷莎·梅將“脫歐”變成“災難”，“我告訴過她該怎麼脫歐，但她沿著自己愚蠢的道路一直走——最終也沒搞定”。



特朗普還不忘在推特上為自己“正名”，稱“我不認識那位大使，但被告知他就是個自大的蠢蛋。告訴他，美國現在有著世界上最強的經濟和軍事力量，而且這兩者都在變得更大、更好、更強……謝謝你，總統先生！”



此前一天，特朗普已經在推特上炮轟達羅克，稱他在美國“不受待見”，“以後不會再與他打交道了”，此外還批評特雷莎·梅將“脫歐”變得一團糟，稱“好消息是，英國很快就有一個新首相了……”



據BBC消息，對於特朗普的系列言論，英國外交大臣、首相的有力競爭者傑裡米·亨特回應稱，這些言論是對首相和英國“不尊重、錯誤”的評論。在與前外相鮑里斯·約翰遜的電視辯論中，亨特還表示，若是他當選首相，會繼續支持達羅克的工作。



特雷莎·梅周二上午在內閣講話時譴責了洩密郵件的行為，稱這是“完全不可接受的”。但她的發言人也表示，雖然如此，首相還是“全力支持”達羅克，作為一名大使，他必須對派駐國的政治作出誠實、不加掩飾的評估。



據《衛報》報道，英美之間的“口水戰”影響正在擴大。據報道，美國商務部長威爾伯·羅斯周二推遲了原定與英國國際貿易大臣利亞姆·福克斯的貿易談判。



（來源：新京報）