統計局：為何6月鮮果價格同比漲42.7%　

中評社北京7月10日電／據國家統計局網站消息，7月10日，國家統計局發布了2019年6月份全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據。



一、CPI環比略有下降，同比漲幅與上月相同



從環比看，CPI由上月持平轉為下降0.1%。其中，食品價格下降0.3%，影響CPI下降約0.06個百分點；非食品價格下降0.1%，影響CPI下降約0.05個百分點。在食品中，鮮菜大量上市，價格下降9.7%，影響CPI下降約0.25個百分點；前期補欄雛雞開始生產，雞蛋供應充足，價格下降2.6%，影響CPI下降約0.01個百分點；蝦蟹供應增加，水產品價格下降0.9%，影響CPI下降約0.02個百分點。西瓜和桃子等水果集中上市價格下降，但蘋果和梨價格繼續上漲且漲幅較高，加之南方部分地區多次強降水影響采摘和運輸，火龍果和菠蘿等水果價格上漲，全國鮮果價格上漲5.1%，影響CPI上漲約0.11個百分點，目前價格水平處於歷史高位；豬肉供應偏緊，價格上漲3.6%，影響CPI上漲約0.09個百分點。在非食品中，受成品油調價影響，汽油和柴油價格分別下降3.5%和3.7%，合計影響CPI下降約0.07個百分點。



從同比看，CPI 上漲2.7%，漲幅與上月相同。其中，食品價格上漲8.3%，影響CPI上漲約1.58個百分點；非食品價格上漲1.4%，影響CPI上漲約1.10個百分點。在食品中，鮮果價格上漲42.7%，漲幅比上月擴大16.0個百分點，影響CPI上漲約0.71個百分點，除氣候等因素影響外，去年同期價格較低也是漲幅擴大原因之一；豬肉價格上漲21.1%，漲幅比上月擴大2.9個百分點，影響CPI上漲約0.45個百分點；鮮菜價格上漲4.2%，漲幅比上月回落9.1個百分點，影響CPI上漲約0.10個百分點。在非食品中，醫療保健、教育文化和娛樂、居住價格分別上漲2.5%、2.4%和1.6%，合計影響CPI上漲約0.84個百分點。據測算，在6月份2.7%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為1.5個百分點，新漲價影響約為1.2個百分點。



二、PPI環比由漲轉降，同比由漲轉平



從環比看，PPI由上月上漲0.2%轉為下降0.3%。其中，生產資料價格由上月上漲0.2%轉為下降0.4%，生活資料價格由上月上漲0.1%轉為持平。從調查的40個工業行業大類看，價格上漲的有18個，比上月減少3個；下降的17個，增加6個；持平的5個，減少3個。在主要行業中，石油相關行業受國際原油價格下降影響，價格由漲轉降，其中，石油和天然氣開採業價格下降3.9%，石油、煤炭及其他燃料加工業價格下降1.9%。受前期鋼材產量大幅度增加、市場供應充足影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格由漲轉降，下降1.3%。此外，受近期鐵礦石需求增加、供給偏緊等因素影響，黑色金屬礦采選業價格上漲3.7%，漲幅比上月擴大1.5個百分點。



從同比看，PPI由上月上漲0.6%轉為持平。其中，生產資料價格由上月上漲0.6%轉為下降0.3%；生活資料價格上漲0.9%，漲幅與上月相同。在主要行業中，漲幅回落的有煤炭開採和洗選業，上漲3.4%，比上月回落0.4個百分點；非金屬礦物製品業，上漲2.5%，回落0.6個百分點。由漲轉降的有石油、煤炭及其他燃料加工業，下降1.9%；石油和天然氣開採業，下降1.8%；黑色金屬冶煉和壓延加工業，下降0.5%。另外，黑色金屬礦采選業價格上漲18.5%，漲幅比上月擴大4.3個百分點。據測算，6月份同比持平，其中去年價格變動的翹尾影響和新漲價影響分別約為0.3個百分點和－0.3個百分點。



（來源：新京報）

