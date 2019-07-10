美學者：失去中國留學生　美大學損失不菲

中評社北京7月10日電／據《華盛頓時報》報道，2017－2018學年在美中國留學生數量超過36萬人，占美國大學國際學生總數的三分之一。



伊利諾伊大學香檳分校是招收中國留學生數量最多的美國高校，如果這些學生突然流失，該校學費收入損失不菲。為此，該校商學院等學院特地購買保險避免損失。



南加州大學招生中國留學生數量僅次於伊利諾伊大學香檳分校，該校17%的研究生來自中國。招生主任蒂姆·布魯諾德認為，如果中國留學生銳減，該校不僅會蒙受經濟損失，還影響校園環境多元化。





馬薩諸塞大學安姆斯特分校政治學教授穆斯格雷夫接受《華盛頓時報》採訪時表示，中國留學生流失會給美國高校運營帶來嚴重壓力。美國高校很大一部分收入來自國際學生的學費，如果國際學生數量短時間內銳減，高校將面臨巨大損失。



在經濟學家看來，美國高等教育體系也屬於貿易資產。美國商務部將培養外國學生視為美國的一種經濟出口，年產值近450億美元。2017至2018年間，在美外國留學生人數達110萬，穩居世界首位。留學生在美期間不僅要支付學費，在飲食起居、住宿出行等方面的支出也相當可觀，而貿易戰卻使這些收入來源受到影響。



今年5月，耶魯大學曾發表公開信堅定承諾，將向世界各國學生與學者敞開大門。在二十國集團峰會期間，美國總統特朗普也表示，中國有很多非常優秀的學生，歡迎中國留學生來美國留學。



（來源：中國日報）