舊金山市長候選人：關注華裔老婦頻受襲問題

中評社北京7月10日電／據美國《世界日報》報道，年老華裔婦女受到暴力攻擊，飽受虐待摧殘的案件持續發生，但舊金山市長布裡德及大部分官員卻沉默不語。市長候選人李愛晨及其支持者8日在市政大樓外集會，促請各界關切改善華裔婦女受襲的嚴重犯罪問題，不能視而不見。



舊金山市長選舉的報名參選截止期已過，除競選連任的布裡德外，共和黨籍的李愛晨成為布裡德之後知名度最高的市長候選人。



2018年99歲華裔婦女在華埠北平園被性侵；2019年1月89歲的華裔婦女在訪穀公園被搶劫及毆打至昏迷數月；5月，74歲華裔婦女在英格賽區遭拖行強暴毆打逾五小時受重傷，至今留醫。尚有無數的華裔婦女在路上被搶劫痛打受傷，這是過去從未在舊金山出現的現象。



“大部分攻擊華裔者是非裔，我不怪非裔社區，但這是社會問題，市長布裡德及大部分官員卻避而不談這些社會問題。”李愛晨在集會上說，布裡德及警察局長史考特稍早前公布，舊金山犯罪率在下降，大家質疑數字正確性。



李愛晨說，街道搶劫及暴力事件到處可見，發生在華裔及亞裔的案件不斷發生，無法同意舊金山犯罪率下降。



李愛晨又以她的個人例子說明，她的車曾在肖化區住宅外與另外七輛汽車被人打破玻璃，她直接到灣景分局報案，但值班者問她是否有人受傷死亡，她回答說沒有，警員值班者就叫她到保險公司備案索償就可以。“警局的處理方法難怪許多華裔不報案。”她說。



“優良社區聯盟”在全舊金山11分區都有支持者。居於日落區的聯盟發言人王運說，聯盟決定為李愛晨參選市長背書。從犯罪問題來說，市府並沒有重視華人社區的遭遇及需要，一案比一案嚴重可怕，74歲老婦被西裔嫌犯攻擊虐待強暴逾五小時，讓人震驚，但市長及其他官員都只字不提。

