雲南排查整治＂天價煙＂背後＂四風＂問題

中評社北京7月10日電／“整治‘天價煙’問題是嚴肅整治領導幹部利用名貴特產類特殊資源謀取私利問題的重要內容。各州市要組織力量對本地區煙草市場中是否存在‘天價煙’、是否存在領導幹部利用高檔香煙專營等職權謀取私利、是否存在公職人員違規經營高檔香煙或利用職務影響為親屬及其他人經營高檔香煙提供便利……”日前，雲南省印發《關於做好排查整治“天價煙”背後“四風”問題有關工作的通知》。



針對“天價煙”背後的“四風”問題，《通知》明確省級部門要對本部門是否存在領導幹部利用高檔香煙專營等職權謀取私利等情況進行摸底排查。《通知》還要求省紀委監委各紀檢監察監督室要加強對所聯系地區、部門摸底排查工作的監督指導，對摸底排查工作中發現的違規違紀問題要快查快處，典型問題點名道姓通報曝光。



全省各級紀檢監察機關根據通知要求，圍繞“天價煙”背後“四風”問題的摸底排查工作，堅持問題導向，對本地區出現的“四風”苗頭性、傾向性問題和隱形變異問題，及時掌握了解，堅持露頭就打、深挖細查；對帶有一定普遍性的問題，進行集中整治，堅決防止“四風”反彈回潮。同時，督促縣（市）、綜合監督部門黨委（黨組）和領導幹部認真開展自查自糾，如實填寫自查自糾情況，主動報告和整改存在問題。例如，文山州各級黨組織對本部門和幹部職工自查自糾情況進行統計匯總，幹部職工自查自糾情況報告表由所在部門存檔備查。針對摸底排查和自查自糾的情況，對一些重點領域、關鍵環節開展重點抽查，通過走訪了解、查閱賬册、開展談話等方式，著力收集和發現“天價煙”背後的“四風”問題。



為確保排查整治工作的實效，各級紀檢監察機關加強與本地相關職能部門的協作配合，及時掌握工作進展情況、了解問題綫索，按照幹管權限嚴肅查處違規違紀違法行為，督促、指導整治工作有序開展。例如，大理市強化與煙草行業主管部門的配合協作、溝通聯系，注重及時掌握工作進展，排查問題綫索，按照幹部管理權限嚴肅查處違規違紀行為；注重利用煙草系統摸排成果、不影響煙草生產經營企業和銷售單位的正常經營。洱源縣共查處違規使用公款購買高檔香煙1起1人，公職人員違規收取高檔香煙1起6人，領導幹部利用職務便利收受項目施工方贈送禮品禮金1起2人，在節日期間利用職務便利發放補品并套取資金1起1人，涉嫌違法犯罪問題已移送司法機關處理。



（來源：中央紀委國家監委網）