章瑩穎案量刑庭審第二天　章父作證淚灑法庭

章父章榮高（右）、母葉麗鳳（中）、弟弟章新陽（左）。（來源：美國《世界日報》） 中評社北京7月10日電／據美國中文網報道，當地時間7月9日，章瑩穎案被告克里斯滕森量刑階段進入第二天庭審，章瑩穎的的男友侯霄霖和父親章榮高出庭。法庭在當天下午還播放了章瑩穎母親葉麗鳳錄制的視頻。



父親：我的生命不再完整



據報道，當現場播放出章瑩穎出發前往美國時在火車站的照片，並詢問章父這是否是他最後一次見到女兒時，章榮高開始哭泣。“沒有了她，我的生命不再完整。”他說。



母親：我如何能繼續活下去



“她是個非常好的孩子。”章瑩穎的母親表示，女兒一直很成熟，是個出色的學生。“我如何能繼續活下去，我真的不知道怎麼繼續下去。”



章母說，她對章瑩穎的男友很滿意並期待他們能夠步入婚姻。“我總是很想看到她披上婚紗。”她邊哭邊說。“我真的想成為一名外祖母。”



男友：她是我生命裡最重要的人



7月9日上午，章瑩穎的男友侯霄霖在庭審首日出庭後繼續出庭作證。他說，章瑩穎是一個很好的乒乓球手，但羽毛球打得不好。她喜歡在美國的生活，因為她想更好地進行研究、做出貢獻並學到不同的文化。



侯霄霖說，他希望能在獲得博士學位後到美國攻讀博士，並和章瑩穎一起回國，他們已經計劃在2017年10月結婚。

