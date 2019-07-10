江西：第六輪巡視全部進駐

中評社北京7月10日電／根據江西省委統一部署，十四屆江西省委第六輪巡視工作已於近日啓動。截至7月1日，8個巡視組已全部完成對31個地方單位的進駐工作。



本輪巡視將牢牢把握“兩個維護”根本任務，深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，特別是習近平總書記視察江西重要講話精神和對江西工作的重要指示批示要求，根據“六圍繞一加強”和“五個持續”的監督重點，聚焦落實政治責任，聚焦嚴明政治紀律、政治規矩和堅決全面徹底肅清蘇榮案餘毒，聚焦破除形式主義、官僚主義和“怕慢假庸散”作風頑疾，聚焦黨組織建設、選人用人和幹部履職擔當問題，聚焦落實意識形態工作責任制，聚焦整治群衆反映強烈的突出問題，深入開展監督檢查，把政治巡視要求落到實處，充分發揮巡視的政治監督、政治導向作用。



根據安排，本輪巡視時間為2個月，9月1日完成現場巡視。各巡視組設專門聯系電話、郵政信箱、電子郵箱、舉報信箱等，受理反映被巡視黨組織領導班子及其成員、下一級黨組織主要負責人和重要崗位領導幹部問題的來信來電來訪，重點是關於違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群衆紀律、工作紀律和生活紀律等方面的舉報和反映。其他不屬於巡視受理範圍的信訪問題，將按有關規定移交被巡視黨組織和有關部門處理。



（來源：中央紀委國家監委網）