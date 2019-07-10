強降雨致南方多地受災　7.7萬人緊急轉移安置

圖為9日，江西萍鄉市上栗縣上栗鎮民兵應急分隊隊員在支援湘東區抗洪救災時，馱著受災小朋友撤離。（圖片來源：影像中國） 中評社北京7月10日電／8日，重慶南部、貴州東部和西南部、湖南中南部、江西中北部、浙江西南部、福建北部、廣西中北部及四川南部等地降暴雨或大暴雨。記者從應急管理部獲悉：截至9日9時，本輪強降雨共造成浙江、江西、湖南、廣西、重慶、四川、貴州7省（區、市）163.4萬人受災，7.7萬人緊急轉移安置。



受持續強降雨影響，“贛江2019年第3號洪水”在贛江下游形成，“贛江2019年第4號洪水”在贛江中游形成。9日10時，江西省防汛抗旱指揮部、江西省水利廳將防汛Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級。9日6時，江西“五河”入鄱陽湖流量為27686立方米／秒，出湖流量15400立方米／秒。據氣象水文部門預測，鄱陽湖將可能發生超警戒洪水。





8日8時至9日8時，湘中以南地區出現大到暴雨，部分地區大暴雨。湘江的水已淹過長沙橘子洲景區的環洲親水平台，橘子洲景區管理處於9日11時啟動緊急閉園措施。9日12時，湖南省水利廳將水旱災害防禦Ⅳ級應急響應提升到Ⅲ級。



6日起，廣西北部部分地區出現暴雨，局部大暴雨，8市40縣（市、區）遭受洪澇災害。9日10時，廣西水利廳提升洪水防禦Ⅳ級應急響應為Ⅲ級。



應急管理部9日召開的防汛抗洪搶險救援調度會要求，加強對雨情汛情災情的分析研判，精准掌握相關情況；加強區域內力量的統一調配；及時調動消防救援力量對重點區域進行機動增援，提升搶險救援能力；精心做好物資調運準備，扎實做好防大汛、搶大險、救大災的工作準備。



據氣象部門預測，9日至10日，貴州南部、廣西北部、湖南中南部和東北部、江西中北部、浙江中南部、福建西部等地仍將持續強降雨。



（來源：環球網）