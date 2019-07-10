侵占集體資金　偽造收條遮掩

中評社北京7月10日電／6月28日，山東省茌平縣紀委監委通報了2起違反政治紀律、對抗組織調查典型案例，其中一起為杜郎口鎮東大劉村原黨支部書記兼村委會主任劉延雙偽造證據、串供對抗組織調查問題。



經查，2017年6月，茌平縣紀委對東大劉村土地流轉收入有關問題進行調查時，劉延雙找到村民劉某某，要求劉某某為自己侵占的14869元偽造收條并囑咐劉某某，調查組了解情況時，要向調查組承認打過收條。劉延雙偽造證據、串供對抗組織調查，違反了政治紀律。劉延雙還存在違反中央八項規定精神、違反群衆紀律和違反國家法律法規等問題。



2017年9月，劉延雙被開除黨籍，違紀款項14869元予以追繳。2018年1月，劉延雙不再擔任東大劉村村委會主任。



事件回顧



2012年底，東大劉村土地流轉，將村裡兩塊土地共計364．99畝以每年每畝1000斤小麥的價格流轉給當地恒盛園林集團。其中23．4畝為村集體所有，2013年至2017年集體所有地塊承包費折算現金後共計141188元。按照流轉協議，恒盛園林集團每年都通過鎮經管站將當年的土地流轉費用劃撥到村集體賬戶上。



東大劉村是典型的農業村，土地承包費和流轉費是村集體主要收入來源。怎樣才能讓自己隨心所欲地用這筆錢呢？時任村黨支部書記兼村委會主任的劉延雙左思右想，想出了一個“妙招”。他通過偽造承包費發放名單的方式，在賬目上將23．4畝村集體土地劃撥到其他村民的名下，再以發放承包費的名義，將這些錢取出來。



劉延雙不信任會計，花錢的時候他總喜歡“親力親為”。幾年下來，這部分土地流轉費中的126319元被用作村集體支出，剩餘14869元則被劉延雙據為己有。



●查處經過