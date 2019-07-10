《花木蘭》預告引熱議　華人樂見中國公主

花木蘭扮演者劉亦菲（來源：中華網） 中評社北京7月10日電／據美國《世界日報》報道，美國迪斯尼真人電影“花木蘭”（Mulan）在7月7日女子足球世界杯決賽直播期間首發第一款預告片，成為推特、Youtube和微博熱門話題第一名。來自海外的華人紛紛力挺，有網友表示，能夠在美國大屏幕上看到好萊塢製作的中國公主、展示中國的文化，突然懂了當年漫威推出首部非裔超級英雄“黑豹”時美國非裔觀眾的激動心情了。



一些在酒吧觀看女足世界杯美國與荷蘭爭奪冠軍的美國觀眾也在推特上表示，電影“花木蘭”預告在電視上一播出，整個酒吧都沸騰，第一次看到這麼多美國人為一個中國故事歡呼！可見“花木蘭”的角色在海外也深入人心。在美國的華人影迷RuRu表示，迪斯尼選擇在女子足球世界杯決賽期間播出預告非常恰當，因為這個比賽中的女選手們與花木蘭一樣，也是憑借自己的努力為國家和家庭獲取榮耀。



電影“花木蘭”改編自中國民間傳說，講述花木蘭女扮男裝、代父從軍的故事。這個故事曾被改編為迪斯尼動畫片，而這次則是以真人電影方式呈現。預告片中可見劉亦菲飾演的花木蘭被家人安排去見媒婆相親，但她為了代替父親上戰場，打破了當時女子只能做“好妻子”的命運，成為馳騁沙場的戰士。



預告中呈現宏大戰爭場面，也看到劉亦菲以男子裝束亮相，還有很酷的武打戲份，她在預告中說：“我的責任，是戰鬥”。這款預告在中國和海外華人網友心中獲得了強烈肯定，認為從配樂、服飾、場景上都十分還原中國文化特色及原來動畫版本的神韵。



從這款預告也可看出，本片在風格上與大部分迪斯尼真人公主電影大不同，既沒有歌舞、演唱，也不突出搞笑，而是一部不折不扣的史詩類戰爭片。迪斯尼早前就確定，本片並非歌舞片，主角們不會演唱。但動畫版裡著名的那首主題曲“Reflection”依然會以背景音樂的方式呈現，在預告片中也能聽到這首歌的主旋律。

