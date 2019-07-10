中評社北京7月10日電／湖南省靖州縣原副縣長、縣公安局原局長楊建國等人入股涉黃場所并充當“保護傘”，謀取不正當利益；案發後又與不法人員結成攻守同盟，對抗組織調查，紀檢監察機關及時出手——警商不法同盟的湮滅



昔日，湖南省靖州縣國際商貿城二樓的“金海灣”休閑酒店，每天都熱鬧非凡、顧客盈門。而今，酒店已被查封。酒店的實際投資人——靖州縣原副縣長、縣公安局原局長楊建國，縣公安局原副局長陳再安，某派出所原負責人楊春等人被連根拔起。楊建國、陳再安等人入股涉黃場所并充當“保護傘”，謀取不正當利益；案發後找人幫老板頂包脫罪，與不法人員結成攻守同盟，對抗組織審查，不僅被開除黨籍、開除公職，還鋃鐺入獄。



近日，筆者走進懷化市紀委監委、檢察機關、法院，深入靖州縣，采訪辦案人員、當事人和群衆，并查閱案卷，還原了楊建國等人與不法分子結成同盟以及同盟湮滅的過程，借以警示黨員幹部：要敬畏紀法，不要到身陷囹圄時才後悔莫及！



利益同盟——



為了錢，縣公安局局長、副局長等人充當涉黃場所“保護傘”



2016年2月，靖州縣國際商貿城二樓，新開了一家名叫“金海灣”的休閑酒店，表面上看，酒店主營業務是住宿、足浴、按摩，實際上，暗藏淫穢色情服務。



蹊蹺的是，在其他同行酒店三天兩頭被靖州公安“掃黃”，不得不關門整頓的時候，“金海灣”休閑酒店卻絲毫沒有受到影響，生意反而更加火爆。樹大招風，群衆對“金海灣”的舉報不斷，可當時的靖州縣公安局卻一直按兵不動。

