杜特爾特再懟美國：把第七艦隊開進南海啊！

中評社北京7月10日電／繼抨擊美國在南海問題上將菲律賓當作對抗中國的誘餌後，菲律賓總統杜特爾特當地時間8日再次“開懟”美國，稱後者如果真的希望中國離開南海爭議地區，應該把第七艦隊派到南海，並炸毀一切。



美國《商業內幕》報道稱，杜特爾特8日在一次講話中說：“如果美國希望中國離開，我希望把他們的整支第七艦隊直接開進南海，我會跟著他們一起去，並且告訴美國人，來吧，讓我們炸毀一切。”《商業內幕》認為，杜特爾特是在暗示美國，如果美國想要在南海和中國對抗，最好由美國自己來負責並全力以赴，而不是將責任推給菲律賓。



據《菲律賓每日問詢者報》報道，杜特爾特表示，自己無力將中國從南海爭議地區“趕出去”，因此面對美國一直以來的“慫恿”，只能向美國提出將第七艦隊開進南海的建議。該報將杜特爾特的表態解讀為對美國的“又一次挑戰”。





據了解，第七艦隊是美國太平洋艦隊的一部分，總部設在日本，是美國最大的前沿部隊，約有70至80艘艦艇和潛艇。《商業內幕》稱，第七艦隊的部分艦艇經常在南海巡邏或演習，時不時觸發地區緊張局勢。



《菲律賓星報》9日發表評論文章認為，杜特爾特近日對美國提出的所謂“發動戰爭建議”只是口頭氣話，不需要被認真對待，因為他並不希望真的和中國發生戰爭。該文章指出，美菲《共同防禦條約》只是一項防務協定，不是進攻性軍事行動或者侵犯任何主權國家的借口，只有在美國、菲律賓本土被襲擊，或者飛機、船只遭受軍事打擊時，該條約才有效。如果美國真的（對中國）發起攻擊，那不僅違反美菲《共同防禦條約》，也違反無數其他條約、公約、行為準則。



（來源：環球網）