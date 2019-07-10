雲南南澗：遏制津補貼和福利發放混亂現象

中評社北京7月10日電／“寶華鎮財政所以節假日、雙休日加班、值班以及人少工作量大為借口，多次違規發放補貼……”雲南省南澗縣在巡察和督查過程中，發現部分單位頂風違反中央八項規定精神，以加班、值班等名義，無依據發放工作補助金，超範圍發放考核獎、編審費、顧問費等津貼補貼和福利問題。自巡察工作開展以來，全縣57家單位清退違規發放津貼補貼和福利共計530餘萬元。



南澗縣委巡察機構把規範津貼補貼和福利問題列入巡察重點，督促問題整改由縣紀委監委監督檢查部門和各派駐紀檢監察組具體落實，強化日常監督。縣紀委監委會同多部門印發通知，明確規定津貼補貼和福利發放項目類型，每年對各單位規範發放情況進行重點抽查；將規範發放津貼補貼和福利作為重要內容納入全縣黨風廉政建設年度考核，并對考核單位主要領導和財務人員進行廉政談話，詳細了解單位規範發放情況。通過“巡察＋督查＋考核”形式，對違反津貼補貼和福利發放規定踩“紅綫”、闖“雷區”的，一律嚴肅查處，絕不姑息。



同時，該縣紀委監委建立與巡察、組織、財政、審計等部門的協調聯動機制，健全情況通報、問題綫索移送等機制，優先處置該類問題綫索，就共性問題發放督辦函和監察建議書督辦整改、追責問責，持續釋放對違規發放津補貼和福利問題“零容忍”強烈信號。



“發放津貼補貼和福利規定的出台，遏制發放混亂的現象。自2018年以來，全縣查處的違規發放津貼補貼和福利問題數明顯下降。”南澗縣紀委監委有關負責人表示。



（來源：中央紀委國家監委網）