中南建設“重倉”三四線　高位融資

中評社北京7月10日電／近日，中南建設公布了2019年上半年的銷售數據。合同銷售金額811.9億元，同比增長約24%，這個成績在各大機構出具的榜單中都占據著相當不錯的位置。



2018年，中南建設銷售規模達到1466.1億元，正式躋身“千億俱樂部”。儘管未公布銷售目標，但對於中南建設來說，2019年無疑是需要繼續發力的一年。在邁過千億門檻後，如何在市場集中度越來越高的情況下實現穩健發展，提升企業資源的利用率？又該如何走出獨具特色的“後千億”發展之路？



上半年銷售811.9億，同比增長24%



近幾年，中南建設的銷售額增長一直保持在高位。2015年至2018年，該公司房地產板塊的銷售額分別是229億元、502億元、963億元、1466億元，對應的年增長率分別約為119.21%、91.83%、52.23%，雖有遞減之勢，但總體仍處於較高水平。2019年上半年，中南建設房地產板塊實現合同銷售金額811.9億元，累計銷售面積約 646.0萬平方米，兩項數據的同比漲幅均為24%。



上述金額確保了中南建設在銷售規模方面處於前20名的位置。



在增速方面，據克而瑞研究中心統計數據，今年1月至5月，百強房企銷售規模增速較2018年同期有所放緩。其中，增幅超過40%的僅有招商蛇口一家，增幅在30%到40%之間的有7家。中南建設27%的增幅處於中間水平。



克而瑞研究中心分析認為，6月以來，因衝刺半年度業績目標的需要，企業積極加大推案和營銷力度，各企業銷售規模增速將小幅提升。



根據中南建設公布的數據，6月單月，該公司房地產業務合同銷售金額約為191.1億元，同比增長約17%；對應的銷售面積約為144.8萬平方米，同比增長約7%。與今年前5個月相比，雖然6月的銷售額創下年內新高，但同比增長幅度卻稍顯遜色。