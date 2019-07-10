俄印欲簽海陸空武器大單

中評社北京7月10日電／俄羅斯官員透露，俄羅斯與印度計劃簽署海陸空多個領域的武器大單。目前，相關武器訂單金額高達近140億美元。俄軍事專家稱，雖然印度也向美國購買武器，但俄羅斯是印度主要武器供應國，並增強了印度在國際舞台上的分量。



俄新社9日報道稱，俄軍事技術合作局副局長弗拉基米爾·德羅若夫當天對記者表示，印度購買俄羅斯武器和技術裝備的訂單約140億美元。包括一些具有前景的建立合資企業項目、聯合生產“布拉莫斯”導彈工廠、成立生產卡－226直升機和卡拉什尼科夫突擊步槍的合資企業。對於俄羅斯向印度出售的S－400防空導彈系統，他表示，俄羅斯希望今年年底前收到印度採購S－400系統的預付款，這樣可以在2020年開始交付，並在2025年完成交付。2018年10月初，俄印簽署金額達54.3億美元的S－400軍購合同。



俄羅斯塔斯社9日報道稱，德羅若夫表示，美國的制裁壓力不會影響俄參與印度武器裝備項目。若俄中標將向印方提供110架戰機。此前，俄米格公司表示，俄最新型米格－35戰機參與印空軍採購110架飛機的投標。對於印度正在招標採購的6艘潛艇，德羅若夫表示，俄方向印度提出聯合建造潛艇並為其配備“布拉莫斯”導彈的建議。俄方的競標方案是“阿穆爾”級636型和1650型潛艇。他還建議，“俄印應重新聯合研製蘇－57戰機。我們已準備好向印度合作夥伴提供相應計劃。”此外，印度還將從俄羅斯購買18架新型蘇－30MKI戰機，相關申請正在研究中。同時，俄正在討論一系列向印度提供武器裝備的申請。此前，俄方已收到提供20架經現代化升級的米格－29戰機的提議。印度還想購買大約450輛T－90坦克。俄印還就如何解決11356型護衛艦供應合同解決方案達成一致，並在實施卡－226T直升機和俄AK－200系列突擊步槍聯合項目上取得了進展。俄印合資企業將向印軍供應60多萬支AK－203突擊步槍。



（來源：環球網）