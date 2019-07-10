人民幣對美元匯率中間價下調3個基點

中評社香港7月10日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，10日人民幣對美元匯率中間價報6.8856，較前一交易日下調3個基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2019年7月10日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.8856元，1歐元對人民幣7.7149元，100日元對人民幣6.3230元，1港元對人民幣0.88158元，1英鎊對人民幣8.5791元，1澳大利亞元對人民幣4.7700元，1新西蘭元對人民幣4.5463元，1新加坡元對人民幣5.0557元，1瑞士法郎對人民幣6.9294元，1加拿大元對人民幣5.2455元，人民幣1元對0.60137馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.2693俄羅斯盧布，人民幣1元對2.0605南非蘭特，人民幣1元對171.52韓元，人民幣1元對0.53344阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.54469沙特裡亞爾，人民幣1元對42.1917匈牙利福林，人民幣1元對0.55332波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9674丹麥克朗，人民幣1元對1.3756瑞典克朗，人民幣1元對1.2561挪威克朗，人民幣1元對0.83193土耳其裡拉，人民幣1元對2.7821墨西哥比索，人民幣1元對4.4776泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.8853。