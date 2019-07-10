民政部等部門：事實無人撫養兒童將獲生活補貼

中評社北京7月10日電／民政部等12部門今天（10日）聯合出台意見，我國將對事實無人撫養兒童發放生活費補貼，並實施醫療救助、教育救助，多方面保障事實無人撫養兒童的權益。



事實無人撫養兒童是指父母雙方均符合重殘、重病、服刑在押、強制隔離戒毒、被執行其他限制人身自由的措施、失聯情形之一的兒童；或者父母一方死亡或失蹤，另一方符合重殘、重病、服刑在押、強制隔離戒毒、被執行其他限制人身自由的措施、失聯情形之一的兒童。



各地對事實無人撫養的兒童發放基本生活費補貼，補貼標準按照與當地孤兒保障標準相銜接的原則進行確定，發放方式參照孤兒基本生活費發放辦法。



對符合條件的事實無人撫養兒童按規定實施醫療救助，分類落實資助參保政策。重點加大對生活困難家庭的重病、重殘兒童救助力度。



將事實無人撫養兒童參照孤兒納入教育資助範圍，落實助學金、減免學費政策。對於殘疾事實無人撫養兒童，通過特殊教育學校就讀、普通學校就讀、兒童福利機構特教班就讀、送教上門等多種方式，做好教育安置。將義務教育階段的事實無人撫養兒童列為享受免住宿費的優先對象，對就讀高中階段的事實無人撫養兒童，根據家庭困難情況開展結對幫扶和慈善救助。



對事實無人撫養兒童的保障工作實行動態管理，受保障兒童保障情形發生變化的，監護人或受委托的親屬、村（居）民委員會應當及時告知鄉鎮人民政府，對不再符合規定保障情形的，應當及時終止其保障資格。



（來源：新京報）