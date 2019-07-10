武漢漢陽區：探索同級監督有效路徑

中評社北京7月10日電／“作為區委書記，我將帶頭接受區紀委監督，今後在遵規守紀方面有需要提醒我注意的問題，請一定及時指出。”今年年初的武漢市漢陽區區委常委會上，區委書記馬澤江拿著剛審議通過的《關於加強紀委監督同級黨委及其成員工作的實施辦法（試行）》，表達了帶頭接受并全力支持區紀委同級監督的鮮明態度。隨後，這份漢陽區委2019年度印發的1號文件，成為了指導該區紀委開展同級監督的政策依據。



從構思到實施，在探索中尋找黨內監督的有效路徑



大年初七一上班，區委常委、區委宣傳部長杜健梅便將填好的《領導幹部重要工作事項報備表》和相關附件親自送到了區紀委。“這是我分管領域和單位去年的重要工作事項報備，相關決策內容的會議紀要也附在後面，區紀委可以隨時抽查核實，相關單位一定全力配合。”



回想《實施辦法》出台的經歷，區紀委相關負責人仍記憶猶新。“區委主要領導完全同意我們的工作思路，要求我們馬上著手起草相關方案。”2018年7月的一天上午，區紀委書記晏宇橋向相關業務部室工作人員宣布了這個消息。在區委主要領導的支持下，漢陽區全面開展同級監督的計劃得到了省、市紀委充分肯定，區紀委迅速成立了“同級監督試點工作課題組”。



點題容易破題難。如何讓同級監督取得實效，課題組著實犯了愁。為避免閉門造車，課題組組織到先進地區考察學習，大量翻閱過去的報道資料，篩選出具有參考價值的工作經驗，分門別類進行整理。在博采衆長，并結合漢陽實際深入思考和討論研究後，一份起草好的征求意見稿就送到了區四大家領導手中。



“可操作性還需增強”“監督對象是否過於局限”“漢陽特色不足”“對基層黨委的指導還不够”……一條條意見匯攏到課題組手中。如何解決監督內容、監督方式和監督結果運用等方面存在的不清晰、不明確、特色不鮮明等問題，成為了課題組修改的方向。



經過反複論證，漢陽區紀委監委根據監督周期、內容以及操作對象的不同，將監督方式分為“常態式監督”“專題式監督”和“配合協作式監督”，將一部分成熟的監督方式制度化，一部分零散的監督模式系統化，一部分普遍的監督手段具象化，逐一明確實施方法，從框架上體現特色，在細節上完善操作。經十多輪修改完善，共6章、38條的《實施辦法》終於趨於成熟。