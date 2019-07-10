中國留學生德國耶拿遇害案宣判

中評社北京7月10日電／據《歐洲時報》德國版報道，26歲中國留學生在德國耶拿遇害案當地時間7月5日在耶拿地區法院宣判。越南籍犯罪嫌疑人因“對公眾構成危險”將被安置在法院指定的精神病院內接受強制治療，直至治療生效之後才能出院。



得出這樣的判決結果，是由於陪審法庭確信該男子患有精神分裂症，無刑事責任能力。該判決結果也是應檢方和辯護律師的要求而做出的。



但另一方面，作為“輔助起訴人”的受害者家屬並不滿於這一判決，要求開啟正式刑事訴訟程序（此前僅為保全程序），並確認謀殺罪名。



2018年8月28日，中國駐德國大使館接到圖林根州耶拿大學中國學聯報案稱，該校中國山西籍留學生劉某遇害。當天中午，一名23歲越南籍學生向警方自首，並交代了殺人事實。根據嫌犯描述的拋屍地點，警方在耶拿薩勒河中打撈到了遺體。



據了解，該判決尚非終審結果。



受害者家屬的律師Christian Stünkel對這一判決結果表示了懷疑。該律師提出，案發前後，被告曾上網搜索的詞條均帶有針對性，有助於完成計劃行動。早在案發前一年的12月，凶手就已在網上搜索過“德國謀殺率”“我怎樣才能成為犯罪分子”“尚未解決的凶殺案”等詞條。



在謀殺發生前不久，被告的搜索記錄則顯示出，他對“警察如何問訊被告”“德國有多少謀殺案仍未破解”以及“砸碎人類頭骨需要多大力氣”等問題十分關注。而受害者的直接死因，正是頭部受到大力錘擊。

