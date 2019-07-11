第五屆京台基礎教育校長峰會在通州舉行

7月10日，由通州區政府主辦，北京教育學院、首都師範大學等單位協辦的第五屆京台基礎教育校長峰會在通州區潞河中學舉行 中評社北京7月11日電（記者 徐夢溪）7月10日，由通州區政府主辦，北京教育學院、首都師範大學等單位協辦的第五屆京台基礎教育校長峰會在通州區潞河中學舉行，京台中小學校長、優秀教師和學生代表共400餘人參加。



峰會分別在通州區百年名校潞河中學和貢院小學舉辦分論壇，京台中小學校長圍繞傳承中華文化分別展開對話，潞河中學師生誦讀《論語》等經典，京台兩地優秀教師代表演示古詩詞“同課異構”，兩地學生共同參與體驗國畫、書法、剪紙、燙畫、太極等中華傳統文化課程。



通州區區長趙磊致辭表示，希望本次京台基礎教育峰會可以強化兩地基礎教育領域互動，整合兩地優質資源，助力京台基礎教育共同發展，為培養更多能夠擔負起實現中華民族偉大復興的歷史使命的青年英才做出努力



台灣中小學校長協會榮譽理事長薛春光表示，京台峰會今年進入第五屆，每年都新創意、新想法，教育必須面向未來，希望能通過此次活動，讓兩岸教育界人士坐下來，建立起兩岸校長的專業對話的機制，為孩子創造更美好的未來。



随后，首都師範大學副校長楊志成、通州區潞河中學校長徐華、通州區貢院小學校長左春雲、台北市南港小學校長簡邑容等先後發言，交流了京台兩地辦學育人的經驗理念、教學體系、課堂文化和促進中小學生全面發展的路徑與舉措。



峰會還組織台灣參會嘉賓走進北京大學、首都師範大學參訪交流，以增進京台校長和師生的相互了解，加深互相對中華傳統文化的認知，促進京台基礎教育交流合作。