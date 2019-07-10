以總理站F－35前警告伊朗

（圖片來源：環球網） 中評社北京7月10日電／以色列總理內塔尼亞胡7月9日在針對伊朗的最新言論中警告稱，以色列的戰鬥機可以到達中東任何地方，包括伊朗。



以色列《耶路撒冷郵報》9日報道稱，在視察裝備F－35戰鬥機的空軍基地時，內塔尼亞胡批評伊朗日前突破濃縮鈾豐度上限的做法“非常危險”，並稱以色列的戰機可以到達伊朗。



伊朗武裝部隊總參謀長穆罕默德·巴蓋裡7月9日將矛頭對准英國，稱英國在直布羅陀海峽非法扣留伊朗油輪一事不會不了了之，德黑蘭將在必要的時候對英國的卑鄙行徑作出回應。



據伊朗《德黑蘭時報》9日報道，巴蓋裡當天表示，伊朗將動用所有政治和法律力量，確保被扣留的油輪獲釋。伊朗新聞電視台9日報道稱，伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪8日稱，伊朗的濃縮鈾豐度已經突破伊核協議規定的3.67%的上限。將濃縮鈾豐度提高至20%並增加離心機數量，都是伊朗下一步減少履行伊核協議承諾的選項。“現在伊朗不需要豐度為20%的濃縮鈾，但當我們需要的時候，我們將生產它。當我們生產豐度更高的濃縮鈾時，我們不存在任何技術障礙。”伊朗議會國家安全和外交政策委員會主席法拉哈特皮什表示，伊朗可以發展豐度為20%以上的濃縮鈾，也可以發展豐度為90%的濃縮鈾。



卡邁勒萬迪還強調，增加離心機數量是伊朗減少對伊核協議承諾的第三步，其中重啟IR－2型和IR－2M型離心機是一種選擇。“伊核協議歐洲簽署國應迅速採取行動履行相關承諾。否則，伊朗將繼續減少對伊核協議的承諾。”



英國路透社9日評論稱，和卡邁勒萬迪最近發出的威脅相比，伊朗過去一周採取的使濃縮鈾存量超過伊核協議規定上限的做法只是一些“小打小鬧”。不過，在提到將採取的舉措時，德黑蘭方面似乎有意含糊其辭，以免完全推翻伊核協議。卡邁勒萬迪沒有具體說明可能將濃縮鈾豐度提高到什麼水平，也沒有說明將考慮重啟多少台離心機。他沒有提到其他更先進的離心機。



美國有線電視新聞網（CNN）9日報道稱，伊朗發出的威脅給歐洲國家帶來新的壓力。美國總統特朗普8日與法國總統馬克龍進行電話交談，討論確保伊朗不獲得核武器的努力。美國副總統彭斯警告稱，伊朗不應該將美國的克制與缺乏決心混為一談。一名法國總統府官員表示，法國總統馬克龍派遣的高級外交顧問9日抵達德黑蘭，試圖緩解緊張局勢。



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