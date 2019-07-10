華為少年天才薪酬高　任正非：不招美國人

華為遭美國制裁後，創始人任正非頻繁接受各媒體採訪。 中評社香港7月10日電／新加坡《聯合早報》7月5日報道，中國通訊巨頭華為創始人任正非當地時間7月4日登上法國新聞周刊《觀點》雜誌的最新一期封面。



該雜誌對任正非本人以及華為進行了詳細的專題報道，內容涉及5G技術發展、中美關係、中歐關係以及地緣政治等問題。



談及美國禁令時，任正非稱，在美國總統特朗普（Donald Trump）宣布軟化禁令之前，華為奉行自力更生的理念。



任正非稱，華為員工人數從18.8萬人擴展到19.4萬人，為什麼增加這麼多人？需要研發、供應、銷售、服務等非常多的人去進行版本切換。



在談及華為的入職門檻時，任正非稱，華為大學有一個考試系統，有大量的考試題目，首先要通過考試，才有面試機會。“比如，你在世界計算機競賽拿了金牌，工資可能是通常入職水平的5倍、6倍。每年世界上產生40個金牌獲得者，我們今年挖了一批進來，薪酬定得比谷歌還高。”



“今年進了一些少年天才，明年會有更多的少年天才湧向我們。”



任正非介紹，這些天才少年，國內國外的都有。任正非還提到，華為原則上不招美國人，只要有美國的身份、有綠卡、有美國永久居住權，就可能有美國成分，就要接受長臂管轄。