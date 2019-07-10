中評現場：朱立倫談出身　最能團結群眾

朱立倫為了強調自己最能團結群眾，提到自己是“芋仔蕃薯”出身。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月10日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前主席朱立倫今天上午以“能團結的最好”為題舉行記者會，連續三天在黨內初選民調時喊話尋求支持。他為了強調自己最能團結群眾，提到自己是“芋仔蕃薯”出身，父母分別來自藍、綠兩邊、就連他與太太高婉倩也正好是南北組合。



國民黨自8日起至14日止進行2020初選民調，今天是民調第三天，朱立倫抓緊機會，連續3天舉辦記者會猛炒知名度，他前兩天分別以“最禁得起檢驗”、“年輕的最好”為題，今天則是“能團結的最好” 為題，在記者會上喊話，不過前兩天有國民黨“立委”、他的子弟兵、多位新北市議員、台北市議員助陣，今天的記者會則改由朱立倫獨挑大樑。



朱立倫以自己的出身成家庭、家族組成來印證他最能團結台灣。



朱立倫表示，很多人問他為何講台語這麼標準，是從小就講台語嗎？他說他從出生後就講台語長大的；有人問他到底是眷村出身還是農村出身？桃園的朋友最清楚他是標準農村加眷村的組合體，他是“芋仔蕃薯”（外省與台灣省的組合）。



他指出，他成長的背景，家裡有綠有藍，他媽媽、舅舅們，大家都知道是綠營的，他爸爸這邊是藍營的，他家是標準藍綠合體的家庭；他的婚姻、他太太來自台南，他來自北部桃園，所以又是南北家庭組合，所以他沒有省籍之別、沒有南北之分、更沒政黨之分。



朱立倫強調，過去擔任8年桃園縣長，辦公室兩位機要秘書都是民進黨籍，他在辦公室沒分黨派，所以才能在8年桃園縣、8年新北市推動政務時能順利完成，因此他不但要團結國民黨、團結藍軍，還要能團結台灣、團結“中華民國”。



朱立倫，1961年出生，桃園縣八德鄉人（今桃園市八德區），父親朱樟興是浙江義烏縣人、上校軍階退役，曾任桃園縣議員、“國大代表”；母親林桂，為桃園大溪望族林家林本誠長女，朱立倫3位舅舅林熺達曾任大溪鎮長、林熺模曾任桃園縣議員、林熺厚曾任“國大代表”。朱立倫的妻子高婉倩是前台灣省議長、前南縣長高育仁的女兒，他的妻舅高思博是前“立委”、曾任“蒙藏委員會委員長 ”。