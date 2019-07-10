林佳龍親信進“交通部”　藍委痛批是你家？

左起，藍委許毓仁、曾銘宗及柯志恩。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月10日電（記者 張嘉文）民進黨“九合一”敗選後，連任失利的前台中市長林佳龍升任“交通部”擔任部長，被發現將前台中市府親信，陸續安排進入“交通部”擔任要職，包括高齡75歲的前副市長林陵三，近日也將接任中華顧問工程公司董事長。中國國民黨“立法院”黨團今上午召開記者會，痛斥林佳龍儼然把“交通部”當作“龍家班”的家，用人絲毫不避嫌、不避諱，民進黨全面執政、全面分贓，將文官制度敗壞殆盡。



國民黨團今天是由總召曾銘宗、副書記長柯志恩、許毓仁等，一同在黨團記者室舉行“龍家班敗選都升官，吃乾抹淨“交通部”記者會。



曾銘宗表示，林佳龍在台中市長選輸後擔任“交通部長”，卻大舉任用親信進入“交通部”文官體系至少7人，破壞文官體系，也不在乎外界觀感，只看顏色、不看專業。曾舉例，台中市前勞工局長黃荷婷現在擔任“交通部”參事，台中市前水利局長周廷彰擔任“交通部觀光局”副局長，這些人合適嗎？



曾銘宗指出，過去國民黨執政時期，緊守初任年齡不得逾65歲規定，民進黨執政3年來，為了酬庸選舉功臣及親信，已經打破這個規定。如林陵三已經75歲了，還派任財團法人中華顧問工程司董事長；兆豐銀行董事長張兆順71歲了還在任，民進黨就是不給年輕人機會，全面執政後派系就全面分贓。



柯志恩則說，蔡政府執政3年，內政、經濟各方面沒辦法讓人稱讚，但分官封爵不手軟，“請問林佳龍，“交通部”是你家嗎？”從華航、長榮罷工，到普悠瑪事件、台鐵為了育嬰假也差點釀成罷工，“交通部”沒有好好處理，蔡政府中央“滿朝盡是菊系人馬”，現在“交通部”盡是“正國會”龍系人馬”，這樣的政府只有早日下架，才能讓“中央”各部會回歸專業。