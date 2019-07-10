郭牽線買桃猿隊遭鄭文燦攔阻？桃園市府否認

郭台銘。（中評社 資料照） 中評社桃園7月10日電（記者 黃文杰）正在拼中國國民黨2020初選的前鴻海董事長郭台銘接受媒體訪問時爆料，正在洽談接手職棒Lamigo桃猿隊，且已經出了最高價，“卻有不明的政治人士在干涉這件交易”。郭的說法疑似指向民進黨桃園市長鄭文燦，人在美國訪問的鄭第一時間透過市府新聞處反駁澄清，認為初選候選人不需選情告急，刻意進行政治操作。



Lamigo桃猿隊日前拋出轉賣震撼彈，震驚職棒界，因為今年三月，蔡英文才在“總統府”接見“2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊”。中華職棒總冠軍，等同於台灣大賽總冠軍，Lamigo拿到總冠軍二連霸，蔡介紹在場的鄭文燦，剛連任桃園市長，也是二連霸，還說“會好好學習大家的經驗”。弦外之音，就是蔡英文正在拼連任，也想二連霸。



郭台銘接受“鏡週刊”訪問時表示，本來他們上周要簽約，後來有不明政治人士干涉這交易，而他從小就是棒球迷，他從雲林到南投都捐了棒球場，他的好朋友孫正義是軟銀鷹（冠軍球隊的老闆）的冠軍，他都想好將來台灣要怎麼跟日本職棒合作，來協助Lamigo，同時也出了幾乎是最高的價錢。



媒體提問“不明政治是不是鄭文燦？”郭台銘連說2次“我沒有講名字！”並表示，為什麼有政治力量，是因為民進黨發現他是最難打的對手，他先前到嘉義去看遇難的警察，結果蔡英文馬上跟過去；他提什麼議題，蔡馬上就躲開，包括這次連職棒都來干涉。



至於為什麼政治要干涉職棒？，郭台銘說，他願意把職棒帶到更好的境界，結果民進黨干涉後讓小老闆們都驚慌，但他目前在初選，為了團結很多事不能說，強調“民進黨不當干涉，確實讓台灣棒球迷很失望！”



Lamigo桃猿隊（含前身La New熊隊）在中華職棒經營16年，無論戰績、票房、人氣都是目前最具代表性的球隊，但中小企業財力跟不上職棒快速發展的腳步，16年虧損16億。



郭台銘日前親赴桃園國際棒球場看球，就透露有多家買主競標，自己居中協調，郭更接受“鏡週刊”專訪爆料，介紹買家與Lamigo老闆原已敲定5.88億元簽約，但卻遭政治力介入，疑為綠營的鄭文燦介入，才破局。



該報道並提到，郭的競選幕僚透露，交易破局原因之一，就是Lamigo在簽意向書前，疑似接到鄭文燦電話勸阻，拜託Lamigo球團高層先緩一緩再決定，郭也感嘆自己居中牽線，最後竟被政治力所影響。



針對媒體報道指涉市府介入Lamigo桃猿隊轉賣事，桃園市政府新聞處長詹賀舜重申，鄭文燦市長所提“三不變”原則：市府對Lamigo球隊的支持不會變，市府與球隊的合作不會變，球隊要以桃園國際棒球場為主場也不會變。



對於郭台銘及周刊報道所指消息來源，市府並不清楚，詹處長強調，候選人不需因為選情告急，就趁鄭文燦在海外進行國際城市交流時，刻意進行政治操作。