綠營灌票給韓，胡幼偉舉四點認為不會。（照片：胡幼偉臉書） 中評社台北7月10日電／中國國民黨8日開始將進行2020初選民調，有綠營人士操作灌票給國民黨高雄市長韓國瑜。前“行政院”發言人、中國文化大學新聞系主任胡幼偉今天在臉書發文舉出四點表示，他不認為會如此。1.5家民調公司在7天內，每家最多也就能完成三千多份有效問卷電訪，扣掉5位參選人的鐵粉和柯文哲的支持者後，能有多少綠營受訪者接到電話？能“灌”嗎？2.就算是有綠的要策略性搞他一下，請問，要“灌”給誰呢？3.民進黨高層不會下這種指令給綠營選民。4.為什麼會大放“民進黨會灌票給某人”的訊息呢？就是要設法壓低某人的民調支持度嘛。胡幼偉說，政治的花花腸子，是瞞不過明眼人的啊！



以下為胡幼偉臉書全文：



有人信誓旦旦地說，國民黨初選民調，民進黨一定會操作“灌票”給國民黨特定參選人。



我不認為會如此。因為：



1.我講過，5家民調公司在7天內，每家最多也就能完成三千多份有效問卷電訪（一般一千份出頭也要做3天才能弄完），3000多份，裡面扣掉5位參選人的鐵粉和柯文哲的支持者後，還能有多少綠營受訪者接到電話？能“灌”嗎？小水滴幾滴送給國民黨或許有可能，大規模“灌”？很抱歉，就沒那麼多綠的會接到電話！



2.就算是有綠的要策略性搞他一下，請問，要“灌”給誰呢？所謂誰比較好打，有明確指標可供判斷，還是人言言殊呢？眾說紛紜，你叫綠的接電話者要怎麼回答？你要是綠的，你不怕亂答搞錯了嗎？



3.民進黨高層不會下這種指令給綠營選民。要知道，15號結果揭曉後，蔡阿姨支持率有多少，是藏不住的資訊，一定會被揭露的。綠民若真的接電話後，都把支持對象“灌”給國民黨某參選人，導致蔡阿姨的支持度在帳面數字上崩盤，然後被藍營拿來大做宣傳，請問，你要是民進黨高層黨工，你敢這麼做嗎？你不怕被蔡阿姨懷疑是“國民黨代理人”？



4.其實，你想一想就知道了。為什麼誰會大放“民進黨會灌票給某人”的訊息呢？就是要設法壓低某人的民調支持度嘛！這不是太明顯的事情嗎？那邏輯就是要告訴你：“唉呀！民進黨覺得某人最好打啦！所以就都灌票給他嘛！讓他成為國民黨候選人，民進黨就穩贏了，所以，你們接到電話，一定不要中民進黨的計，不要支持那個人啊！”



不就是這樣嗎？



政治的花花腸子，是瞞不過明眼人的啊！