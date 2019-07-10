朱立倫自評網路負評最少　最能整合藍軍

朱立倫。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月10日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前主席朱立倫今天上午舉行“能團結的最好” 記者會，為正在進行的國民黨初選民調做最後衝刺，朱立倫表示，讓人憂慮的是“非韓不投”或“非郭不投”的比率約4%到10%不等，這很可能就是影響2020大選的關鍵，特定的“粉”在現在在情緒上，可能讓民調偏頗失真，藍軍應思考，最後誰出線能整合團結，帶領國民黨爭取勝利。



國民黨8日起至14日止進行2020初選民調，今天是民調第三天，朱立倫抓緊機會，前兩天以“最禁得起檢驗”、“年輕的最好”為題辦記者會，今天則以“能團結的最好”為題，訴諸團結；而且之前有國民黨“立委”，新北市議員、台北市議員等子弟兵助陣，今天由他獨挑大樑。



朱立倫出示一張調查圖表指出，他是所有網路負評最少的，也是最大公約數。調查顯示，比較國民黨5位參選人的不適任程度，朱立倫只有2.7%，為5人中最低，在政見會後的黨內互比，朱立倫正評34%，負評占比最少，只有7%。



有名嘴質疑朱立倫民調第三，只猛打第二名、鴻海創辦人郭台銘絕對不正常，懷疑朱和民調第一的高雄市長韓國瑜有利益交換。



朱立倫表示，用這樣方式污衊、污辱他沒有任何意義，他沒有跟任何一位參選人在初選開跑後有私下接觸，而且郭台銘0到6歲國家養，韓國瑜65歲以上“國家養”，他都不贊成。



對於“韓粉”喊“非韓不投”、“郭粉”嗆“非郭不投”最後是否可能不投國民黨？



朱立倫說，在情緒和氣氛上，現在可能讓民調偏頗失真，但是大家要思考，7月15日初選民調結束後是否願意支持國民黨？若是他代表競選2020，他有信心讓挺韓或挺郭的朋友，最後能團結在一起。



有媒體報道郭台銘受訪時認為選情緊繃落淚，並稱只做階段性任務，不一定要做8年。



朱立倫認為，這是黨內初選，勸“郭董”不需要激烈反應、情緒反應或情緒發言，大家是隊友、是朋友不是對手，7月15日後大家要團結。



至於初選民調期間流傳“唯一支持韓國瑜”的文宣，朱立倫，提醒藍軍支持者思考，用這樣的方式去扭曲民調的結果，不一定有利於大選，最後還是要靠所有藍軍支持者團結在一起。