中評關注：中霸天盧秀燕　把自己做小了？

國民黨籍台中市長盧秀燕最近幾天避談國民黨初選，將自己置身事外。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中7月11日電（記者 林谷隆）國民黨的初選正如火如荼展開，韓粉、郭粉打成一片，但應該算是中霸天的國民黨籍台中市長盧秀燕，卻是一切靜悄悄，似乎一切黨內初選都事不關己。這種以靜制動的作法，在鬥的熱火朝天的黨內，也算是異數。只是政治是眾人之事，盧秀燕想躲也是躲不掉的。



這一個月來，盧秀燕就遭遇了幾起風波，先是因為高雄市長韓國瑜623在台中造勢，盧選擇不公開同台，遭到韓粉在網路痛罵；抗議蔡政府補助大小眼，大動作宣示不出席“行政院會”，遭綠營批評是在耍賴、討拍。最近又有網友在臉書上成立“罷免盧秀燕”社團，還號召進行“滑鐵盧行動”，讓盧秀燕的隱世計劃似乎不是那麼完美。



如今，盧秀燕的反應是不回應，不論任何政治議題，對外都以“不回答政治議題”回應媒體提問，態度變得相當低調，不知是採取特殊的政治策略，還是有點進退失據，只好保持距離以策安全。



當政治人物想要避世是不可能的，遠的不說，民進黨籍前台中市長林佳龍，雖然北上擔任“交通部長”，但在台中市議會還是扶植多席龍系議員，這半年猛盯著盧秀燕團隊的施政，如同媒體所說“那雙龍眼一直盯著燕子看”。而網友在臉書上發起“罷免盧秀燕”社團，雖然還未有人表態主導，但社團成員中，有多名民進黨議員的助理，已經可以嗅到一些味道，綠營是不會放過盧秀燕的，盧也躲不掉。



如今，盧秀燕也迴避跟任何一位國民黨初選參選人同台，也不願回應初選議題，要將自己置身在國民黨初選事外。目前看起來，顯然有點裡外不是人，沒有人再關注這位中霸天盧秀燕的一舉一動，也沒有人關注台中，把自己搞得好像空氣，是得是失，自然由盧秀燕一人承擔。只是以盧目前操作政治的手法，她必然會越來越邊緣，想“明哲保身”在政治上是沒有的事。